ГАЛЕРЕЯ ⟩ Плевать на вторую волну они хотели: в Тарту на фестивале тысячи людей зажигали вплотную друг к другу

Вечером 31 августа на тартуском Певческом поле прошел большой летний концерт, где выступили ансамбль 2 Quick Start и рэпер nublu. Несмотря на вторую волну коронавируса и вспышку инфекции в Тарту, более 1500 людей не посчитали нужным посидеть дома и бросились во все тяжкие прямо на тартуском Певческом поле. Ни о какой дистанции ради собственной безопасности не шло и речи. Народ зажигал и радовался жизни, плотно стоя друг к другу.