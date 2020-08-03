ГАЛЕРЕЯ ⟩ Плевать на вторую волну они хотели: в Тарту на фестивале тысячи людей зажигали вплотную друг к другу
Вечером 31 августа на тартуском Певческом поле прошел большой летний концерт, где выступили ансамбль 2 Quick Start и рэпер nublu. Несмотря на вторую волну коронавируса и вспышку инфекции в Тарту, более 1500 людей не посчитали нужным посидеть дома и бросились во все тяжкие прямо на тартуском Певческом поле. Ни о какой дистанции ради собственной безопасности не шло и речи. Народ зажигал и радовался жизни, плотно стоя друг к другу.
Огромное количество соскучившихся по массовым мероприятиям жителей Тарту решили провести последний вечер июля под известные музыкальные ритмы эстонских кумиров. Организаторы решили с помощью группы 2 Quick Start привлечь более взрослую публику, а чтобы молодежь не скучала, им предложили эстонскую суперзвезду - nublu. Кстати, рэпер раньше в Тарту концертов не давал. Поэтому тартусцы решили не упускать возможность.
Репортеры Tartu Postimees сообщают, что на празднике было много семей с детьми, а также школьников. Некоторые сидели на ступеньках Певческого поля, особо смелые решили зажигать в толпе прямо у сцены.
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