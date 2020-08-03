Пн, 3.08.2020
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ФОТО ⟩ Отдых в Италии всё жарче! Любимая Катюшечка Мартина Репинского блистает в одном купальнике

ФОТО: Facebook Екатерины Васильевой

Как всем читателям портала Limon.ee уже известно, депутат Рийгикогу Мартин Репинский сейчас отдыхает с возлюбленной Екатериной Васильевой в Италии. Они купаются, загорают, знакомятся с местными достопримечательностями. 

В воскресенье любимая Мартина Катюшечка была в блаженстве, потому что их отдых продолжался в популярном туристическом месте Фьорд ди Фуроре в Италии, где есть уютный пляж, сказочная переправа и невероятно живописные виды. 

За день до этого Екатерина уже тоже красовалась в купальнике, но в другом месте:

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