ФОТО ⟩ Отдых в Италии всё жарче! Любимая Катюшечка Мартина Репинского блистает в одном купальнике

Как всем читателям портала Limon.ee уже известно, депутат Рийгикогу Мартин Репинский сейчас отдыхает с возлюбленной Екатериной Васильевой в Италии. Они купаются, загорают, знакомятся с местными достопримечательностями.
В воскресенье любимая Мартина Катюшечка была в блаженстве, потому что их отдых продолжался в популярном туристическом месте Фьорд ди Фуроре в Италии, где есть уютный пляж, сказочная переправа и невероятно живописные виды.
За день до этого Екатерина уже тоже красовалась в купальнике, но в другом месте: