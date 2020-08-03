«Юрмала-87»: в Сеть попало видео никому не известной и не нужной певицы Валерии

Или, по крайней мере, так могут считать они сами. Ведь иногда даже один проигрыш может буквально выбить землю из-под ног и сделать так, чтобы человек больше никогда не захотел выступать. И именно так случилось с Аллой Перфиловой. Представьте, Валерии могло бы и не быть! Пишет Snapshot24.

В 1986 году в Юрмале прошел Первый Всесоюзный телевизионный конкурс советской эстрадной песни. Это было первое серьезное мероприятие молодой Аллы, поэтому она подошла к подготовке со всей ответственностью. Правда, судьи не оценили ее старания — девушка даже не прошла во второй тур.

Тогда Перфилову решил поддержать Иосиф Кобзон. А ведь в тот момент Алла хотела опустить руки и полностью разочароваться в такой желанной музыкальной карьере. Уже в 1988 году она вышла на сцену снова, в этот раз в рамках шоу талантов «Шире круг», где исполнила песню «Будь со мной».

Именно в тот период времени Алла поняла, что хочет взять псевдоним Валерия. Вскоре молодая певица познакомилась с Александром Шульгиным, и именно это знакомство стало значимым в ее жизни. По данным редакции «Стоп Кадр», тогда продюсер искал солистку для своего нового проекта, и Алла ему подошла. Правда, первый выпущенный альбом никто и не заметил.

Уже в 1995 году Валерия выпустила композицию «Моя Москва», с чего и начался ее путь. Следующая песня «Самолет» уже позволила Алле почувствовать себя самой настоящей звездой. Тем более, что тогда артистка получила премию «Песня года» и стала возглавлять все хит-парады.

Перфилова работала, творила, пока в 2001 года не заявила об уходе со сцены и завершении музыкальной карьеры. Тогда Валерия разводилась с Александром Шульгиным — продюсером, который и позволил ей стать популярной, помог в творчестве и даже продумал нужный образ.