Очень точный гороскоп от эстонского астролога на август: повезет только этим знакам Зодиака...

Предлагаем вам гороскоп для всех знаков Зодиака на август от практикующего астролога из Таллинна - Кристины Ивановой. Пусть вас ждет в последнем летнем месяце только хорошее. Не болейте и читайте подробности ниже!
Овен
Дорогие Овны, в этом месяце вы должны быть во всеоружии! Пришла пора влюбиться и вдохновиться чем-то новым. Ваша щедрость и желание дарить любовь никого не оставят равнодушными. И все-таки, старайтесь быть скромнее, так как конфликтных дней в этом месяце много. Некоторых из вас ожидает пополнение в семействе или крупные семейные торжества. Особенно повезет в этом месяце людям искусства и творческим натурам. Дерзайте и у вас все получится!
Удачные дни: 10-16
Конфликтные дни: 1-7, 22-28
Телец
Не удивляйтесь, если все ваши начинания будут крутиться вокруг семейных дел. Этот месяц подходит для семейных торжеств и новоселий. Многие из вас задумаются о приобретении недвижимости или ремонте уже имеющейся. В такое время хорошо обретать фундамент и задумываться о долгосрочных планах. Август подходит для принятия важных решений, проведите его с толком.
Удачные дни: 16-19, 26,27
Конфликтные дни: 24, 25, 29-31
Близнецы
Дорогие Близнецы, пока Меркурий движется по вашему знаку, вы на коне! Не стесняйтесь проявлять красноречие и организаторские таланты. Уровень ваших коммуникаций в этом месяце – Бог. Рабочие и личные вопросы лучше решать посредством переписки. Но в первую неделю месяца от путешествий и важных переговоров лучше отказаться. Неженатым Близнецам звезды рекомендуют знакомиться с помощью интернет-приложений.
Удачные дни: 7-10, 15-17, 24-26, 28-31
Конфликтные дни: 1-4
Рак
Главной темой августа станут финансы. Вы будете или много зарабатывать, или тратить. Возможно, вам придется принимать несвойственные для своей миролюбивой натуры сложные решения. Месяц может быть конфликтным из-за вопросов власти и доминирования. В первую неделю месяца лучше воздержаться от путешествий и важных переговоров. Старайтесь избегать конфликтов на почве ревности.
Удачные дни: 15-18, 25, 26
Конфликтные дни: 1-5, 9
Лев
Милые львы и львицы – этот месяц главный в году! Срочно отправляйтесь к парикмахеру и за покупками! Порадуйте себя обновками и долгими посиделками с друзьями. Это время для того, чтобы подумать о самооценке, имидже и своем месте на этой планете. Решайтесь на то, что давно было в планах, чтобы не жалеть о том, что не сделано.
Удачные дни: 1, 8, 11-19, 27
Конфликтные дни: 2, 3
Дева
Если до 20-х чисел августа у вас появится возможность уединиться и устроить себе мини тайм-аут – это будет лучшее время для самосозерцания. Следующий месяц будет динамичным, поэтому используйте шанс побыть наедине со своими мыслями. Постарайтесь не втягиваться в чужие тайны и интриги в первую неделю августа. Если вы давно планировали начать занятия йогой или любыми другими духовными практиками – момент бесценен. Помните, что ваш ментальный баланс – основа жизненного равновесия.
Удачные дни: 7-10, 15-17, 24-26, 28-31
Конфликтные дни: 1-4
Весы
Элегантные Весы весь месяц будут блистать в обществе друзей и коллег. Удача в этом месяце вас ожидает в неформальной обстановке, поэтому принимайте приглашения выхода в свет и надевайте свои лучшие наряды. Этот месяц благоволит новым знакомствам и укреплению дружеских уз.
Удачные дни: 16-19, 26, 27
Конфликтные дни: 24, 25, 29-31
Скорпион
У Скорпионов, август, пожалуй, важнейший месяц в году. Некоторых из вас ожидает повышение в должности и серьезные карьерные сдвиги. А кто-то из вас примет важное решение по изменению социального статуса. В любом случае все важные изменения повысят ваши статус и авторитет. До 20-х чисел месяца – хороший период для оформления важных документов и долгосрочных займов.
Удачные дни: 11, 12, 16, 17
Конфликтные дни: 1-4, 9, 15, 29, 30
Стрелец
Август – месяц путешествий и расширения ваших горизонтов. Если отправиться в дальние страны пока не позволяет карантин, вы можете заняться изучением иностранных языков и чужих культур. Особенно подходит этот период для Стрельцов, начинающих или продолжающих высшее образование. Повезет всем тем, чья сфера деятельности связана с преподаванием и обучением.
Удачные дни: 11, 29, 30
Конфликтные дни: 1-8, 25, 26
Козерог
Вокруг Козерогов до 20-х чисел месяца будет происходить настоящий калейдоскоп событий разного толка. Приготовьтесь к тому, что вокруг вашей персоны страсти будут кипеть нешуточные. В первую неделю месяца не исключены бурные выяснения отношений. Старайтесь не втягиваться в скандалы, особенно на почве ревности. Козерогам–водителям стоит соблюдать осторожность за рулем и беречься от травм.
Удачные дни: 12, 15-19, 25
Конфликтные дни: 1-5, 10
Водолей
Август – главный месяц для влюбленных Водолеев! И даже если вы пока не влюблены, то в этом месяце это может случиться. Идеально заключение любовных союзов и партнерских отношений. Предложения по заключению долгосрочных контрактов, рабочих соглашений, скорее всего, будет надолго и всерьез, если это не противоречит вашему индивидуальному прогнозу.
Удачные дни: 15-19, 24, 24
Конфликтные дни: 1-5, 10
Рыбы
Период до 20-х чисел августа пройдет в суете и заботах. Но имейте в виду, что чужими делами вы будете гораздо больше, чем своими. А вот с 20 по 30 августа приготовьтесь к захватывающим любовным приключениям в стиле лучших мелодрам с хорошим концом. Некоторых из вас ждет пополнение в семействе в виде домашних питомцев. Если вы давно хотели взять в свой дом верного друга – лучшее время сейчас!
Удачные дни: 5-11, 26-28
Конфликтные дни: 1-4, 25