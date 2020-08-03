Очень точный гороскоп от эстонского астролога на август: повезет только этим знакам Зодиака...

Овен

Дорогие Овны, в этом месяце вы должны быть во всеоружии! Пришла пора влюбиться и вдохновиться чем-то новым. Ваша щедрость и желание дарить любовь никого не оставят равнодушными. И все-таки, старайтесь быть скромнее, так как конфликтных дней в этом месяце много. Некоторых из вас ожидает пополнение в семействе или крупные семейные торжества. Особенно повезет в этом месяце людям искусства и творческим натурам. Дерзайте и у вас все получится!

Удачные дни: 10-16

Конфликтные дни: 1-7, 22-28

Телец

Не удивляйтесь, если все ваши начинания будут крутиться вокруг семейных дел. Этот месяц подходит для семейных торжеств и новоселий. Многие из вас задумаются о приобретении недвижимости или ремонте уже имеющейся. В такое время хорошо обретать фундамент и задумываться о долгосрочных планах. Август подходит для принятия важных решений, проведите его с толком.

Удачные дни: 16-19, 26,27

Конфликтные дни: 24, 25, 29-31

Близнецы

Дорогие Близнецы, пока Меркурий движется по вашему знаку, вы на коне! Не стесняйтесь проявлять красноречие и организаторские таланты. Уровень ваших коммуникаций в этом месяце – Бог. Рабочие и личные вопросы лучше решать посредством переписки. Но в первую неделю месяца от путешествий и важных переговоров лучше отказаться. Неженатым Близнецам звезды рекомендуют знакомиться с помощью интернет-приложений.

Удачные дни: 7-10, 15-17, 24-26, 28-31

Конфликтные дни: 1-4

Рак

Главной темой августа станут финансы. Вы будете или много зарабатывать, или тратить. Возможно, вам придется принимать несвойственные для своей миролюбивой натуры сложные решения. Месяц может быть конфликтным из-за вопросов власти и доминирования. В первую неделю месяца лучше воздержаться от путешествий и важных переговоров. Старайтесь избегать конфликтов на почве ревности.

Удачные дни: 15-18, 25, 26

Конфликтные дни: 1-5, 9

Лев

Милые львы и львицы – этот месяц главный в году! Срочно отправляйтесь к парикмахеру и за покупками! Порадуйте себя обновками и долгими посиделками с друзьями. Это время для того, чтобы подумать о самооценке, имидже и своем месте на этой планете. Решайтесь на то, что давно было в планах, чтобы не жалеть о том, что не сделано.

Удачные дни: 1, 8, 11-19, 27

Конфликтные дни: 2, 3

Дева

Если до 20-х чисел августа у вас появится возможность уединиться и устроить себе мини тайм-аут – это будет лучшее время для самосозерцания. Следующий месяц будет динамичным, поэтому используйте шанс побыть наедине со своими мыслями. Постарайтесь не втягиваться в чужие тайны и интриги в первую неделю августа. Если вы давно планировали начать занятия йогой или любыми другими духовными практиками – момент бесценен. Помните, что ваш ментальный баланс – основа жизненного равновесия.

Удачные дни: 7-10, 15-17, 24-26, 28-31

Конфликтные дни: 1-4

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