Анастасия Волочкова показала парализованного отца

Анастасия Волочкова предпочитает не скрывать подробности личной жизни и с легкостью демонстрирует семейные кадры в Instagram. На этот раз прима Большого театра показала своего парализованного отца, отмечавшего день рождения в семейном кругу, передают Dni.ru.
Накануне Юрию Волочкову исполнилось 73 года. Напомним, что родственник скандальной балерины тоже знаменит. Отец Анастасии является чемпионом СССР по теннису и бывшим тренером сборной России.
Видимо, стремление к победе и достижение поставленных целей у Волочковой в крови. Юрий с раннего детства учил известную балерину верить в свои силы и справляться с любыми жизненными трудностями.
Анастасия Волочкова уверена, что переняла от отца лучшие качества: упорство, трудолюбие и самое главное — отличное чувство юмора. Балерина не раз отмечала, что ее отец принимал участие в воспитании звездных наследников, подавая им хороший пример.
Отличная спортивная подготовка, здоровый образ жизни и любовь членов семьи не уберегли Юрия Волочкова от трагедии. 13 лет назад теннисист слег из-за инсульта. Анастасия смогла спасти родственника, несмотря на оплошность врачей, допустивших повторный инсульт.
Они оставили его одного парализованным в палате. С тех пор мой папа не говорит. Парализована правая сторона тела
— призналась балерина в личном блоге.
Поздравить Юрия Федеровича собралась вся многочисленная семья Волочковых. Вместе с Анастасией к имениннику пришли ее мама и дочь Ариадна. По словам примы, теперь в руках ее детей продолжение великой династии.
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Сегодня день рождения моего папы.🙏🌺 73 года. Юрий Фёдорович Волочков. Чемпион СССР по настольному теннису. Профессиональный тренер сборной России. Невероятный человек!🙏 От папы я унаследовала самые лучшие качества жизни!🙏👍 Стремление к Победе, упорство, трудолюбие, веру в себя и свои силы, выносливость, стойкость, силу воли, умение противостоять любым испытаниям и несправедливости, музыкальный слух, чувство юмора и многие другие!!!👍 Кстати, когда родилась моя Ариадна, она была похожа не на меня, не на ее папу, а именно на дедушку Юру.😊 Его силой духа и стойкостью можно восхищаться!🙏💪👍 13 лет назад папу разбил инсульт...😔 Я боролась за его жизнь до последнего!!!!🙏 И смогла его спасти, несмотря на оплошность Врачей, допустивших второй инсульт папы😔 Оставив его парализованным в палате одного... С тех пор мой папа не говорит... Парализована правая сторона тела..😔 Но свет и чистота папиной души, его сознание, эмоции, реакция, чувство позитива-остаются неизменными!👍😊 В этот день папиного рождения я счастлива.🙏 Папа, живи! Ариша и моя мама в гостях у папы вместе с нашими друзьями Володей Козыревым и Мишей, которые с первого дня папиной болезни неотступно рядом с ним, помогая и ухаживая.🙏 И папины друзья-спортсмены тоже не оставляют папу вниманием по сей день.😊 (в карусельке😊) Я горжусь тем, что я и моя дочь носим фамилию Волочковах! Это большая честь. И мы сохраняем нашу династию.🙏 🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #папа #деньрождения