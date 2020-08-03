Родные готовятся к приезду Заворотнюк из Америки, где она проходила лечение от рака

Знающие люди утверждают, что внушительный дом Анастасии Заворотнюк пустует. Репортеры не раз приезжали к особняку — свет там не горел. Соседи давно никого из семьи актрисы не видели. Говорят, иногда появляются садовник и управляющий. По некоторым данным, нет Анастасии Заворотнюк и в столичной квартире.

СМИ сделали вывод, что звезда комедийного сериала «Моя прекрасная няня» находится за границей — скорее всего, в США. В Нью-Йорк регулярно летал ее муж, прославленный фигурист Петр Чернышев, у которого с 2001 года есть американское гражданство.

Именно там, по сведениям журналистов, находится клиника Memorial Sloan Kettering Cancer Center. К слову, здесь проходила лечение и Жанна Фриске, вот только обратилась она сюда слишком поздно.

Недавно внимательные репортеры заметили, что в доме Анастасии в Крекшино внезапно появились родственники — мать Валентина Борисовна, дочь Анна и сын Майк. Их сопровождали сотрудники клининговой компании. Особняк стали приводить в порядок, на улицу вынесли кресла, мангал и гриль.