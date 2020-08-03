Звезда «Холопа» Ольга Дибцева похудела на 35 килограммов после родов

Во время беременности актриса заметно поправилась. Ольга не скрывает, что ни в чем себе не отказывала и ела все подряд. Однако после родов Дибцева сумела избавиться от набранных килограммов, передает Starhit.ru.
34-летняя Ольга Дибцева стала мамой в конце декабря 2019 года. По словам актрисы, из-за набранного веса она с трудом передвигалась в последний месяц беременности. «Рожать я шла с весом 93 килограмма. Даже ходить не могла. На премьере «Холопа» было очень тяжело стоять на каблуках, давать интервью. Думала, рожу. Из роддома вышла с весом 82 килограмма, и это была катастрофа — я смотрела на себя и плакала. Но спустя шесть месяцев 19 килограммов ушли, и вес продолжал снижаться. Сейчас я вешу на пять килограммов меньше, чем была до беременности. То есть всего за весь послеродовой период я похудела на 35 килограммов», — заявила артистка.
Актриса подчеркнула, что не сидела на специальной диете. Более того, Ольга практически не занималась спортом. «Профессиональный диетолог, к которому я обратилась, в первую очередь работал с моей головой, чтобы я не переедала и непрерывно двигалась к цели. В начале весны меня утвердили в сериал, в котором я должна была быть очень красивой, носить обтягивающую одежду. Конечно, такая мотивация давала мне больше сил, чтобы не срываться. Еще моя коллега, которая тоже однажды очень сильно похудела для роли, дала мне контакты своего массажиста», — призналась Дибцева.
Ранее Ольге уже приходилось худеть ради роли. При этом знаменитость всегда старалась держать себя в форме, потому что очень комплексовала из-за лишнего веса. «Помню, когда снималась в сериале «Метод Лавровой», художник по костюмам буквально травила меня, — разоткровенничалась артистка. — У нас была форма курсантов академии МВД, и вот эта женщина, видимо невзлюбив меня, постоянно приговаривала: «Ты не влезаешь в юбку! Посмотри, как ты разъелась». Несмотря на то что я была худая, на меня это действовало — я садилась на диету. Пробовала разные. Самая адская — когда я на протяжении недели ела только яичные белки и грейпфрут. Сильно похудела, но это ушли в первую очередь вода и мышцы. А потом начинаешь есть и набираешь еще больше».
Отметим, что Дибцева не только против изнурительных диет, но и уколов красоты. «Считаю, что актрисе вообще себе ничего колоть нельзя. Я за живое лицо, за эмоции, за мимические морщины. Поэтому всех призываю любить себя естественными, как создал нас Бог. Я рада, что мода на искусственные лица проходит. Считаю, что каждый возраст прекрасен по-своему», — заключила звезда «Холопа».
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Вчера не успела поделиться с вами эмоциями от нашей премьеры! До сих пор ещё не было времени выдохнуть. Вы не представляете как для меня важна поддержка! Спасибо всем близким и родным, кто был рядом в этот день. Спасибо каждому из вас за тёплые слова! Это невероятная мотивация двигаться вперёд! ❤️❤️ ⠀ Отдельно хочу поблагодарить всех, кто под моими фотографиями на разных порталах в светской хронике с нашей премьеры написал, что я «свиноматка», «толстуха» и тд. Я сначала начала переживать, это так незаслуженно и неприятно. Потом собрала волю в кулак и решила поделиться своими переживаниями здесь. ⠀ Ребят, я беременна! Мне абсолютно пофиг сколько кг я набрала, для нас с мужем главное- это здоровье ребёнка! Я знаю, что потом приложу все усилия, чтобы прийти в форму. Но это будет после, а пока как есть! #Холоп Фото @genavramenko