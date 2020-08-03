Звезда «Холопа» Ольга Дибцева похудела на 35 килограммов после родов

34-летняя Ольга Дибцева стала мамой в конце декабря 2019 года. По словам актрисы, из-за набранного веса она с трудом передвигалась в последний месяц беременности. «Рожать я шла с весом 93 килограмма. Даже ходить не могла. На премьере «Холопа» было очень тяжело стоять на каблуках, давать интервью. Думала, рожу. Из роддома вышла с весом 82 килограмма, и это была катастрофа — я смотрела на себя и плакала. Но спустя шесть месяцев 19 килограммов ушли, и вес продолжал снижаться. Сейчас я вешу на пять килограммов меньше, чем была до беременности. То есть всего за весь послеродовой период я похудела на 35 килограммов», — заявила артистка.

Актриса подчеркнула, что не сидела на специальной диете. Более того, Ольга практически не занималась спортом. «Профессиональный диетолог, к которому я обратилась, в первую очередь работал с моей головой, чтобы я не переедала и непрерывно двигалась к цели. В начале весны меня утвердили в сериал, в котором я должна была быть очень красивой, носить обтягивающую одежду. Конечно, такая мотивация давала мне больше сил, чтобы не срываться. Еще моя коллега, которая тоже однажды очень сильно похудела для роли, дала мне контакты своего массажиста», — призналась Дибцева.

Ранее Ольге уже приходилось худеть ради роли. При этом знаменитость всегда старалась держать себя в форме, потому что очень комплексовала из-за лишнего веса. «Помню, когда снималась в сериале «Метод Лавровой», художник по костюмам буквально травила меня, — разоткровенничалась артистка. — У нас была форма курсантов академии МВД, и вот эта женщина, видимо невзлюбив меня, постоянно приговаривала: «Ты не влезаешь в юбку! Посмотри, как ты разъелась». Несмотря на то что я была худая, на меня это действовало — я садилась на диету. Пробовала разные. Самая адская — когда я на протяжении недели ела только яичные белки и грейпфрут. Сильно похудела, но это ушли в первую очередь вода и мышцы. А потом начинаешь есть и набираешь еще больше».