ФОТО ⟩ Пелагея убила поклонников красотой своего нового образа! А вы устоите?

34-летняя Пелагея сделала новый мейк-ап и прическу, впечатлив поклонников внешним видом, рассказывает Леди Mail.ru.
Возвращаемся к нормальной жизни!
— Пелагея.
«Полечка, вы такая красотка. Просто божественна», «Поля, ну ведь незаконно быть такой красивой! Пожалейте нас! Ослепляете всех вокруг», «Неотразимая», «Нет слов. Невероятная красавица!», «Шикарная», — оценили образ певицы ее поклонники.
Напомним, что в мае Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным. После скандального разрыва (спортсмен ушел от певицы к другой девушке), Пелагея сменила имидж, сделала другую прическу и радует фанатов яркими выходами.