ФОТО ⟩ Пелагея убила поклонников красотой своего нового образа! А вы устоите?

«Полечка, вы такая красотка. Просто божественна», «Поля, ну ведь незаконно быть такой красивой! Пожалейте нас! Ослепляете всех вокруг», «Неотразимая», «Нет слов. Невероятная красавица!», «Шикарная», — оценили образ певицы ее поклонники.