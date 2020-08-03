Гороскоп на 3 августа: беспокойный день у Рыб, деловой задор у Раков

Этот день принесет и радости, и трудности, поскольку связан он с влиянием как позитивных, так и негативных тенденций. Если рассматривать исключительно эмоционально-психологический фон, нельзя не отметить, что ярко проявляются не самые лучшие качества — раздражительность, агрессивность, обидчивость. Вызвано это серьезными переменами, происходящими в самых тесных отношениях между людьми — романтических и семейных. Появляются холодность и отстраненность, каждый стремится к независимости и упрочению собственного авторитета. В результате становится трудно доверять даже близким людям, мы чувствуем свою уязвимость, а потому постоянно находимся «в боевой готовности», передает Dvorec.ru.
В профессиональной сфере ситуация значительно более стабильна, благоприятна и ясна. Нетрудно принимать верные решения, поскольку и логика, и интуиция работают отлично. Только в финансовой сфере не все гладко, поэтому при заключении сделок следует быть внимательнее.
Овен
День связан с пересмотром профессиональных приоритетов. Задачи, которые совсем недавно казались Овнам чрезвычайно важными, утрачивают актуальность, на смену им приходят новые, не менее сложные. Ваши новые идеи едва ли будут благосклонно встречены руководством и деловыми партнерами, коллеги скептически отнесутся к любым проявлениям оригинальности. Но все эти негативные факторы не помешают вам заложить основу будущих успехов.
Сохранить гармонию в личных отношениях вам помогут искренность, честность с собой и окружающими и нежелание играть по правилам, навязанным другими. Да, не всем Овнам удастся избежать конфликтов и ссор. Но представители данного знака не совершат поступков, которых нужно стыдиться, и не станут сжигать за собой мостов, а потому чуть позже будут иметь все основания гордиться своей предусмотрительностью.
Телец
У Тельцов будут все основания гордиться своими профессиональными успехами и победами на деловом поприще. Не останутся невостребованными ваши знания, опыт и организаторские таланты. Это именно тот день, когда можно, ничуть не стесняясь, набивать себе цену — окружающие готовы на многое, чтобы заручиться вашей поддержкой или снискать симпатию.
В личной жизни подобным трюкам не место. Любимый человек легко распознает любую попытку манипуляции, хитрость или уловку. Будьте готовы к неприятному разговору об ошибках и промахах, которые были допущены ранее, и непременно попросите прощения, если действительно провинились перед близкими.
Близнецы
Близнецы в растерянности: казалось бы, все идет как надо, но интуиция подсказывает, что следует ждать подвоха. Действительно, кое-какие неприятности и недоразумения возможны; они станут весьма серьезными, если вы дадите волю беспокойству и утратите контроль над собой. Стойкость, оптимизм и уверенность в своих силах способны защитить вас от пагубного влияния негативных тенденций.
Для общения этот день неблагоприятен: вас едва ли смогут понять правильно даже самые близкие люди, что уж говорить о новых знакомых. Разъяснять свою точку зрения — дело, увы, бесполезное, поскольку даже самые лучшие аргументы едва ли произведут должное впечатление на оппонентов. Полагайтесь на собственные суждения и старайтесь спокойно относиться к критике.
Рак
Раков ждет благоприятный день, подходящий как для работы, так и для отдыха. Особенно хорошо он сложится у тех, кто планирует отправиться к деловую поездку или готовится к познавательному путешествию. Профессиональная ситуация порадует предсказуемостью, неприятные сюрпризы вам не грозят. Можно спокойно завершать начатые дела, сохраняя верность привычным методам работы и избегая опасных экспериментов.
В личных отношениях также царит стабильность, но не всегда это будет вас радовать: усиливается стремление к новым впечатлениям, душа просит сильных эмоций. Любимый человек почувствует ваше скрытое недовольство, но едва ли сможет понять, в чем его причина. Помните, что сегодняшние намеки и недомолвки – это семена будущих проблем, и старайтесь вести себя с близкими людьми более открыто.
Лев
День обещает массу приятных моментов влюбленным Львам — а сегодня практически все представители данного знака более или менее влюблены. Чувства зарождаются так легко, что порой это может даже испугать, однако вы едва ли захотите отказаться от шанса пережить головокружительное увлечение или положить начало бурному роману.
Несмотря на переживания, волнения и томление, вам удастся неплохо поработать. Творческий потенциал настолько высок, что даже к абсолютно рутинным, однообразным делам вы сможете найти новый подход. Лишь в одной сфере свойственная вам сегодня непрактичность может привести к проблемам — в финансовой. Вы тратите слишком много, пора подумать об экономии.
Дева
Девы сегодня необыкновенно удачливы в делах. Представители данного знака не только получат заслуженную награду за труды, но и смогут насладиться щедрыми подарками судьбы. Возрастают обаяние и уверенность в себе, вы почувствуете, как с каждым часом усиливается внимание, которое уделяют вам представители противоположного пола. Важные деловые переговоры звезды советуют проводить в середине дня — вечером обсуждение даже самых серьезных проблем будет превращаться в веселую приятельскую болтовню.
Будьте готовы к проявлениям ревности со стороны любимого человека, не обижайтесь на язвительные замечания, которые он будет порой позволять себе под влиянием этого чувства. Ваше чувство юмора поможет пережить этот эмоционально непростой день, избежав конфликтов с близкими.
Весы
Наиболее благоприятная ситуация складывается в сфере романтических отношений. Весы могут кого угодно влюбить в себя с первого взгляда, найти ключ к любому сердцу. Ваша способность влиять на умы и души окружающих достигает невероятных высот, но использовать ее можно только для благих целей, иначе вы навлечете на себя неприятности. Кроме того, звезды советуют отказаться от любых манипуляций в семье.
С проверенными деловыми партнерами можно играть в открытую, а вот новым союзникам доверять пока рановато. Своеобразным тестом на «профессиональную совместимость» станет обсуждение финансовых вопросов: если в здесь возникают даже самые незначительные разногласия, общих дел лучше не иметь.
Скорпион
Скорпионы сегодня почувствуют себя совершенно беззащитными: представители данного знака не в силах сопротивляться влиянию негативных тенденций, противостоять недоброжелателям. Ищите способ как можно быстрее восстановить запасы энергии, вернуть себе хорошее настроение, бодрость и оптимизм. Поддержку вы сможете получить у членов семьи, но это не изменит одной из главных тенденций дня — все, что для вас действительно важно, следует делать самостоятельно.
Звезды также советуют воздержаться от трудовых подвигов, не испытывать себя на прочность: чрезмерные старания могут спровоцировать недомогание. Еще одна угрожающая вам опасность — превращение мелких разногласий с любимым человеком в серьезный конфликт; избежать этой проблемы смогут наиболее терпеливые и сдержанные Скорпионы.
Стрелец
Стрельцы сегодня способны сделать много полезного для других, поэтому им стоит настроиться на альтруистический лад. Проявления эгоизма запрещены категорически — если, конечно, вы не ставите целью надолго попрощаться с благосклонностью звезд. В работе особенно преуспеют те, кто стремится найти оптимальное решение поставленных задач, трудится на совесть.
Исключением из тенденции «все для людей» не являются и личные отношения; напротив, именно в них бескорыстие и даже элементы самопожертвования совершенно необходимы. Ну а если вы почувствуете, что радости от заботы о благе окружающих вам недостаточно, отправляйтесь в путешествия — вас ожидает масса приятных впечатлений.
Козерог
Козероги знают, чего хотят, и более или менее представляют себе, как этого можно добиться. Проблема же представителей данного знака состоит в том, что учитывать интересы близких людей они совершенно не собираются. Именно поэтому вероятность конфликтов в семьях и любовных союзах стремительно увеличивается, напряженность в отношениях возрастает с каждым часом. Шанс изменить ситуацию есть у всех Козерогов, похвастаться же желанием это сделать может далеко не каждый.
А вот деловые отношения складываются безоблачно, ведь в них ваши упорство и целеустремленность в высшей степени уместны. Профессиональные успехи и денежные поступления помогут на время отвлечься от личных проблем.
Водолей
Водолеи слишком мало доверяют своей интуиции и слишком слепо следуют полученным советам. В деловой сфере это идет им на пользу, а вот в личных отношениях определенно вредит. Итак, помните: во всем, что касается денег, работы или учебы, инвестиций и покупок, а также творческой деятельности, руководствоваться можно и нужно здравым смыслом и жизненным опытом — как своим, так и чужим.
Там же, где речь идет о чувствах, привязанностях, романтических увлечениях, семейных делах, обязанностях перед близкими, слушайте свое сердце — оно не обманет. Логика не поможет найти общий язык с любимым человеком, завоевать расположение симпатичной вам особы, сгладить зарождающиеся противоречия в семье; но благодаря особой прозорливости и вовремя снизошедшему вдохновению вы справитесь с решением всех этих задач.
Рыбы
Беспокойный день ожидает Рыб. Не раз и не два у вас появится ощущение, что все наладилось, трудности преодолены, проблемы решены наилучшим образом; не раз и не два оно сменится разочарованием, утратой уверенности в себе, желанием повернуть время вспять и внести коррективы в собственное поведение. Помните, что во всем, что касается работы и карьеры, шанс исправить ошибки у вас есть, однако, предаваясь грустным размышлениям, вы рискуете упустить эту возможность.
В личной жизни, напротив, следует не заниматься работой над ошибками, а задуматься о будущем. Ставьте цели, стройте планы, ищите пути достижения желаемого — сегодня звезды помогают тем, кто не оглядывается назад.