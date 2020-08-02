ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как снятие ограничений повлияло на таллиннские клубы

С субботы было отменено ограничение на одновременное пребывание не более ста человек в ночных клубах, казино, кальянных, клубах для взрослых и залах игровых автоматов. В то же время, 50-процентный лимит заполняемости помещения остался в силе. Это означает, что клубы могут впускать больше посетителей, чем раньше, но половина площади заведения все же должна быть свободной. Кроме того поставщики услуг должны обеспечивать соблюдение требований по дезинфекции и рассредоточению людей, поскольку риск заражения еще не исчез.