ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ По следам «паэского бомбиста» Мярта Рингмаа: никто не думал, что это лишь начало

Мярт Рингмаа, которого в народе прозвали «паэским бомбистом», в 2009 году был приговорен к 15 годам тюремного заключения за преступления, организованные им в 1998-2005 годах. Однако осудили его лишь за невзорвавшиеся бомбы, хотя полиция связывает его со взрывами, в результате которых погибли и получили ранения люди. К сожалению, суду не удалось доказать прямую связь Рингмаа с этими случаями.

В пятницу вечером историк-любитель Аймур-Яан Кескель (A-Entertainment) провел экскурсию по печально известным местам Ласнамяэ, где в свое время орудовал паэский бомбист.

Сам Кескель довольно тесно связан с Ласнамяэ и событиями тех дней. Тогда ему было всего десять лет, но он хорошо помнит те случаи, которые заставляли бояться всех в округе. Его брат проживал в одном из домов, возле которого была заложена, не взорвавшаяся в итоге бомба. «Взрыв, произошедший возле одного из домов, был настолько сильным, что осколки долетали до верхушек деревьев», – делится воспоминаниями Кескель.

Всего в районе улицы Паэ произошло 15 взрывов, которые КАПО связывала с деятельностью Мярта Рингмаа, однако своей вины он не признал. Суду удалось доказать лишь два эпизода с невзорвавшимися взрывными устройствами. «Стоит отметить, что после ареста Рингмаа взрывы на улице Паэ прекратились», – отмечает Кескель.

Осенью все желающие смогут в очередной раз пройтись по печально известным местам Ласнамяэ. Более подробную информацию можно найти в Facebook.

Взрывы на улице Паэ

Паэ, 48

18 декабря 1998 года в подъезде жилого дома по адресу Паэ, 48 сработало взрывное устройство. 46-летняя Нина и ее двухлетняя внучка погибли, еще два человека получили ранения. В результате взрыва один подъезд дома обвалился, семь квартир стали непригодными для проживания.

Пунане, 15

11 апреля 2000 года полицейские обнаружили неразорвавшуюся бомбу около пункта приема тары, которую заложил Рингмаа.

Паэ, 23а

Ранним утром 11 мая 2003 года в Ласнамяэ снова раздался взрыв, на этот раз взрывное устройство сработало в доме по адресу Паэ, 23а. Погибла 56-летняя Валентина, еще один человек получил ранения. В результате взрыва две квартиры стали непригодными для жилья, большинство окон в одном крыле дома были выбиты. Впоследствии обвинения были предъявлены Мярту Рингмаа.

В мае 2004 года взрыв по адресу Паэ, 23а уничтожил квартиру на первом этаже ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

На этом бомбист не остановился. Спустя год, 17 мая, в квартире на первом этаже того же дома взорвалась бомба. 57-летний мужчина получил ранения, квартира, где произошел взрыв, была разрушена, а большинство окон дома выбиты. Во взрыве был обвинен Мярт Рингмаа

Взрыв в доме по адресу Паэ, 23а в мае 2004 года ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Паэ, 23

В ночь на 19 ноября 2003 года в подъезде соседнего дома было обнаружено взрывное устройство. Обвиняемый – Мярт Рингмаа.

Паэ, 67/68

Ранним утром 3 сентября 2004 года в телефонной будке около жилого дома произошел взрыв. Погибли двое: 55-летний Петр и 55-летняя Людмила. Мярт Рингмаа также был привлечен к ответственности за этот акт.