ФОТО ⟩ В новом клипе Лободы и Pharaoh обнаружился плагиат

Напомним, в новом ролике певицы снялись многочисленные звездные коллеги – Ксения Собчак, Лолита Милявская, Екатерина Варнава, Ида Галич, Варвара Шмыкова, Мария Миногарова и многие другие. Креативным продюсером видео стал Александр Гудков, продюсером – Нателла Крапивина, а режиссерами – Рома Ким и Миша Семичев. За хореографию отвечали Екатерина Варнава и ее экс-бойфренд Константин Мякиньков.

Внимательные зрители заметили, что кадры, намекающие на женское влагалище, уже ранее присутствовали в клипе Арианы Гранде. Красные губы на черном фоне раньше встречались на видео Бритни Спирс.

Что касается самого спорного и громкого образа в клипе – Ксении Собчак с прической в виде женской груди, – то подобное ранее было представлено фотографом Али Махдави.

На момент написания статьи у клипа было 176 тысяч дизлайков и 75 тысяч лайков. У видео уже свыше 3 миллиона просмотров.