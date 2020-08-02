ФОТО ⟩ В новом клипе Лободы и Pharaoh обнаружился плагиат

Ранее уже сообщалось, что новый клип Светланы Лободы на песню Boom Boom, которую она выпустила совместно с рэпером Pharaoh, не очень понравился публике. Количество дизлайков в два раза больше, чем лайков. Кроме того, внимательные зрители обнаружили в клипе плагиат, пишет RUS TVNET.
Напомним, в новом ролике певицы снялись многочисленные звездные коллеги – Ксения Собчак, Лолита Милявская, Екатерина Варнава, Ида Галич, Варвара Шмыкова, Мария Миногарова и многие другие. Креативным продюсером видео стал Александр Гудков, продюсером – Нателла Крапивина, а режиссерами – Рома Ким и Миша Семичев. За хореографию отвечали Екатерина Варнава и ее экс-бойфренд Константин Мякиньков.
Внимательные зрители заметили, что кадры, намекающие на женское влагалище, уже ранее присутствовали в клипе Арианы Гранде. Красные губы на черном фоне раньше встречались на видео Бритни Спирс.
Что касается самого спорного и громкого образа в клипе – Ксении Собчак с прической в виде женской груди, – то подобное ранее было представлено фотографом Али Махдави.
На момент написания статьи у клипа было 176 тысяч дизлайков и 75 тысяч лайков. У видео уже свыше 3 миллиона просмотров.
Видео: Loboda & Pharaoh – Boom Boom