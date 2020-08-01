У фанатов не осталось сомнений в разрыве Тимати с Решетовой

Первые подозрения в том, что влюбленные расстались, появились после того как Тимати с невестой разъехались по разным странам. Рэпер с мамой Симоной Яковлевной и дочкой Алисой отдыхают в Греции, а Решетова уехала с сыном Ратмиром к своему свекру в Сен-Тропе.

Накануне Анастасия раскрыла свои планы на ближайшее время. Модель заявила, что проведет в компании отца Тимати больше месяца:

Не скучаю по дому. Думаю, останусь [здесь] до сентября. Тут очень хорошо.

Это еще больше убедило фанатов в том, что она действительно рассталась с Тимати. К тому же с безымянного пальца правой руки Решетовой пропало кольцо, которое поклонники долго считали обручальным.