ФОТО ⟩ Татьяну Буланову с дерзким макияжем не узнали поклонники

Однако нашлись и те, кто попросту не узнал артистку с дерзким макияжем и посчитал, что мейкап ей не идет. «Я все понимаю, но! Не настолько», «Не узнать!», «Совсем на себя не похожа», «Не надо так, Таня. Напугали», — раскритиковали звезду фанаты.