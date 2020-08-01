ФОТО ⟩ Татьяну Буланову с дерзким макияжем не узнали поклонники

51-летняя Татьяна Буланова опубликовала в инстаграме новый портрет, продемонстрировав фолловерам яркий бьюти-образ: насыщенно подведенные брови и накрашенные красной помадой губы, передает Леди Mail.ru.
Многие поклонники восхитились снимком и преображением певицы: «Танечка, это сказка», «Танюша, ты — красотка очаровательная», «Супер», «Вам очень идет цвет помады!», «Богиня».
Однако нашлись и те, кто попросту не узнал артистку с дерзким макияжем и посчитал, что мейкап ей не идет. «Я все понимаю, но! Не настолько», «Не узнать!», «Совсем на себя не похожа», «Не надо так, Таня. Напугали», — раскритиковали звезду фанаты.