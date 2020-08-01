Стало известно, кто займет место Елены Ландер в передаче «Утро России»

Говорят, пойти на столь серьезный шаг Елену подтолкнула пандемия коронавируса. 34-летняя телеведущая несколько месяцев не видела мужа, который живет в Италии. Поклонники поддержали звезду утреннего эфира, однако отметили, что будут скучать по ее обаятельной улыбке.

Впрочем, кресло Ландер будет пустовать недолго. По сообщениям СМИ, ее место займет журналист телеканала «Москва 24» — Мария Рыбакова. Данную информацию подтвердило и руководство компании, которое согласилось с решением теперь уже бывшей коллеги.

Рыбакова начинала свою карьеру на региональных каналах: «Астрахань 24», «Рен ТВ-Владимир» и «Волга 24». Пять лет назад она заняла должность ведущей утренних эфиров в Москве. Поклонники могут помнить ее и по программе «Ой, все!», в которой также снимались Ирина Шихман и Елена Болтинова.