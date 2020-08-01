Стало известно, кто займет место Елены Ландер в передаче «Утро России»

Недавно ведущая «Утра России» объявила неожиданную новость — она увольняется и переезжает за границу. Елена призналась, что попросту устала жить на две страны: в прошлом году звезда вышла замуж за итальянца. Впрочем, редакторы программы уже нашли ей замену, передает Starhit.ru.
Говорят, пойти на столь серьезный шаг Елену подтолкнула пандемия коронавируса. 34-летняя телеведущая несколько месяцев не видела мужа, который живет в Италии. Поклонники поддержали звезду утреннего эфира, однако отметили, что будут скучать по ее обаятельной улыбке.
Впрочем, кресло Ландер будет пустовать недолго. По сообщениям СМИ, ее место займет журналист телеканала «Москва 24» — Мария Рыбакова. Данную информацию подтвердило и руководство компании, которое согласилось с решением теперь уже бывшей коллеги.
Рыбакова начинала свою карьеру на региональных каналах: «Астрахань 24», «Рен ТВ-Владимир» и «Волга 24». Пять лет назад она заняла должность ведущей утренних эфиров в Москве. Поклонники могут помнить ее и по программе «Ой, все!», в которой также снимались Ирина Шихман и Елена Болтинова.
«Москва 24» меня сильно впечатлила, — делилась она воспоминаниями. — Это было настоящее большое телевидение. Много людей, камеры, огромный механизм. Все молодые и красивые, дерзкие. Прямо чувствовалась мощная и какая-то верная энергия. Во Владимире смотрела их новости, меня в дрожь бросало от слов стартовой заставки: «Здравствуйте, с вами, например, Ксения Соколянская». Мне очень хотелось услышать свое имя».