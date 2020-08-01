«Деньги есть, а вкуса нет»: новый образ Успенской разнесли в пух и прах

Пару дней назад певица пришла на шоу «Три аккорда» в довольно скромном для себя одеянии. На артистка была черная шелковая блузка, полосатые брюки-джоггеры и мюли на высоком каблуке. Фанаты восхитились смелым нарядом, а вот стилисты схватились за голову.

Эксперт Маргарита Нежевенко прокомментировала последний выход Любови Успенской. Как отметила девушка, назвать образ удачным язык не поворачивается. Стилист припомнила певице ее же слова: та утверждала, что женщина должна хорошо выглядеть в любом возрасте. Правда, видимо, певица забыла, что для каждого возраста существует и своя одежда.

По словам модного эксперта, на последних снимках Любовь Успенская выглядит, как зажиточная провинциальная пенсионерка — деньги есть, а вкуса нет. Маргарита посоветовала артистке заменить шелковую рубашку, которая не держит форму, на более практичную и минималистичную модель.

Брюки на певице стилистка и вовсе назвала клоунскими. Вместо них она посоветовала джинсы базового цвета по фигуре. Обувь Любови Успенской тоже привела Маргариту в замешательство. По словам девушки, мюли добавляют образу нелепости и заодно визуально укорачивают ногу.