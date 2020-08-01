Сб, 1.08.2020
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ВИДЕО ⟩ 122-летняя долгожительница рассказала о самых важных продуктах в рационе

122-летняя долгожительница Франциска Сусано

ФОТО: скриншот с youtube.com

122-летняя долгожительница Франциска Сусано претендует на статус самой старой женщины на планете.

122-летняя Франциска Сусано из филиппинского города Кабанкалан рассказала журналистами о главных секретах долголетия, а также назвала самые важные продукты в своем рационе.

У Сусано, которая всю жизнь проработала на ферме, есть 14 детей. Она любит играть на губной гармошке. Питается преимущественно свежим овощам: кабачками, баклажанами, корнеплодами, а также любит мед.

Франциска претендует на статус самой старой женщины на планете. По документам, она родилась 11 сентября 1897 года. В настоящее время филиппинские власти проверяют ее возраст. Если подлинность документов подтвердиться, то Сусано признают старейшей женщиной в мире, пишет издание «Сегодня».

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