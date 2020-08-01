ВИДЕО ⟩ 122-летняя долгожительница рассказала о самых важных продуктах в рационе

122-летняя долгожительница Франциска Сусано претендует на статус самой старой женщины на планете.
122-летняя Франциска Сусано из филиппинского города Кабанкалан рассказала журналистами о главных секретах долголетия, а также назвала самые важные продукты в своем рационе.
У Сусано, которая всю жизнь проработала на ферме, есть 14 детей. Она любит играть на губной гармошке. Питается преимущественно свежим овощам: кабачками, баклажанами, корнеплодами, а также любит мед.
Франциска претендует на статус самой старой женщины на планете. По документам, она родилась 11 сентября 1897 года. В настоящее время филиппинские власти проверяют ее возраст. Если подлинность документов подтвердиться, то Сусано признают старейшей женщиной в мире, пишет издание «Сегодня».