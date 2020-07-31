СМОТРИ ⟩ Анфиса Чехова пикантно прилегла, раздвинув ноги

Телеведущая Анфиса Чехова не перестает удивлять пользователей красотой своей фигуры. На сей раз, фото было сделано во время занятия по йоге.
Сегодня снимок был опубликован на Instagram страничке телеведущей. На этот раз сексуальная Анфиса легла на пол, «открыв все каналы», перед своими подписчиками. На ней был одет черный обтягивающий костюм, напоминающий латексный. Анфиса давно занимается йогой и любит делится своими занятиями со своими фолловерами.
Лучше йоги может быть только йога
- подписала фотографию Анфиса, заодно похвалив своего «бессменного» учителя.
Поклонники прокомментировали пост, а также оценили ее смелый образ.
«Лучше йоги может быть только Анфиса Чехова», «Костюмчик огонь, можно не только для йоги использовать», «Очень сексуальная», «Вы восхитительная женщина!» - оставляли комментарии подписчики.