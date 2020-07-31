ШОК ⟩ «Он был против наркотиков»: мать расчлененного рэпера рассказала о сыне

По ее словам, в последний раз она разговаривала с сыном по телефону три недели назад. Он чувствовал себя прекрасно и говорил, что собирается с семьей навсегда перебраться на родину. Узнав о его смерти, Юшко попыталась дозвониться до супруги Александра Марины Кохал — девушки, которая ранее сообщила, что расчленила труп рэпера, найдя его мертвым в своей квартире. Но телефон Марины не отвечал.

До этого у свекрови и невестки складывались нормальные отношения. Как сказала Валентина Юшко, они переписывались и созванивались, Марина периодически отправляла ей видео с двухлетним сыном Ефимом.

«Они жили дружно. Ни Марина, ни Саша мне ничего не говорили о каких-то конфликтах. Нормально жили, как любая семья», — уточнила мать рэпера.

При этом потерявшая сына гражданка Украины не верит в версию его вдовы о том, что Александр скончался от передозировки наркотиков. Как подчеркивает Юшко, Картрайт выпивал, но не прикасался к запрещенным веществам.

«Он никогда не жаловался на здоровье и не употреблял наркотиков. Он был категорически против», — указала мать покойного.