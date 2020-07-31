ФОТО ⟩ Популярная актриса показала редкие фото с мужем

На архивных снимках Кристина Бабушкина предстала в белом кружевном платье в пол. Зону декольте украсила россыпь кристаллов, а прическу дополнила легкая длинная фата. Жених выбрал для свадьбы темный костюм, белую сорочку и галстук-бабочку.

Поклонники присоединились к поздравлениям. «Долгих вам лет совместной счастливой жизни! В любви и согласии!», «Это была самая запоминающаяся свадьба!», «Наши поздравления самой красивой паре! Долгих лет счастливой жизни и огромной любви», «Красавица! И чтобы счастье не кончалось!» – пишут в комментариях.