ОТ БОГАТСТВА ДО НИЩЕТЫ ⟩ Эстония стала первой в рейтинге 15 бывших советских республик по уровню жизни

В Советском Союзе экономическое развитие входившего в него республик было практически одинаковым, но неравномерным. Затем добавились политические события, менталитет и некоторые другие факторы. В результате, на пороге перестройки оказались вырвавшаяся вперед Прибалтика, бедная Средняя Азия и на средних позициях Закавказье, пишет Zen.Yandex.ru.
Согласно докладу ООН об уровне развития человеческого капитала в странах мира за 2019 год мы можем выстроить рейтинг всех 15 советских республик - от лидеров до аутсайдеров:
1. Эстония
Родина для многих читателей портала Limon.ee. Самая маленькая по населению союзная республика с самой маленькой столицей сумела стать первой. Помощь Евросоюза и ряд хороших экономических решений породили так называемое Эстонское чудо.
2. Литва
На 4 позиции позади Эстонии и на 34-м месте другая прибалтийская республика - Литва.
3. Латвия
Замыкает тройку лидеров и тройку прибалтийских республик Латвия.
4. Россия
4-я в списке и 49-я в общемировом рейтинге - Россия!
5. Республика Беларусь
На 50-м месте в мире - то есть одной строкой позади России - Республика Беларусь.
6. Казахстан
На той же строчке и с тем же индексом человеческого развития, что и Республика Беларусь, находится Казахстан.
7. Грузия
Далеко позади - на 70-м месте в мире, и на 7-м среди стран бывшего СССР находится Грузия. Она же открывает список закавказских республик.
8. Армения
81-я в мире по ИЧР находится по данным ООН, Армения.
9. Азербайджан
Судя по причесанному Баку кажется, что тут все замечательно. На самом деле, не так - ООН разглядели массу проблем в экономике Азербайджана.
10. Украина
Украина, пытающаяся дружить с США и Евросоюзом, никак не может подняться выше 10-й строчки среди бывших советских стран.
11. Республика Молдова
Республика Молдова уже даже не входит в первую сотню стран по ИЧР. Она 107-я в мире.
12. Туркменистан
Туркмения открывает список из 4-х среднеазиатских республик, замыкающих список.
13. Узбекистан
Не так все плохо, но в целом и не хорошо в Узбекистане. Страна обладает большим потенциалом, но огромным числом нерешенных проблем.
14. Киргизия
Уже 122-й в мире и предпоследний среди СССР, Киргизия.