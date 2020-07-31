ОТ БОГАТСТВА ДО НИЩЕТЫ ⟩ Эстония стала первой в рейтинге 15 бывших советских республик по уровню жизни

Согласно докладу ООН об уровне развития человеческого капитала в странах мира за 2019 год мы можем выстроить рейтинг всех 15 советских республик - от лидеров до аутсайдеров:

1. Эстония

Таллинн, Вируские ворота . ФОТО: Shutterstock

Родина для многих читателей портала Limon.ee. Самая маленькая по населению союзная республика с самой маленькой столицей сумела стать первой. Помощь Евросоюза и ряд хороших экономических решений породили так называемое Эстонское чудо.

2. Литва

Вильнюс, столица Литвы ФОТО: Shutterstock

На 4 позиции позади Эстонии и на 34-м месте другая прибалтийская республика - Литва.

3. Латвия

Рига ФОТО: Shutterstock

Замыкает тройку лидеров и тройку прибалтийских республик Латвия.

4. Россия

Москва. Иллюстративное фото. ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

4-я в списке и 49-я в общемировом рейтинге - Россия!

5. Республика Беларусь

Минск, Республика Беларусь ФОТО: Shutterstock

На 50-м месте в мире - то есть одной строкой позади России - Республика Беларусь.

6. Казахстан

Нур-Султан, столица Казахстана ФОТО: Shutterstock

На той же строчке и с тем же индексом человеческого развития, что и Республика Беларусь, находится Казахстан.

7. Грузия

Грузия, Тбилиси ФОТО: Shutterstock

Далеко позади - на 70-м месте в мире, и на 7-м среди стран бывшего СССР находится Грузия. Она же открывает список закавказских республик.

8. Армения

Армения, Ереван ФОТО: Shutterstock

81-я в мире по ИЧР находится по данным ООН, Армения.

9. Азербайджан

Баку, столица Азербайджана ФОТО: Shutterstock

Судя по причесанному Баку кажется, что тут все замечательно. На самом деле, не так - ООН разглядели массу проблем в экономике Азербайджана.

10. Украина

Украина, Киев ФОТО: Shutterstock

Украина, пытающаяся дружить с США и Евросоюзом, никак не может подняться выше 10-й строчки среди бывших советских стран.

11. Республика Молдова

Кишинев ФОТО: Shutterstock

Республика Молдова уже даже не входит в первую сотню стран по ИЧР. Она 107-я в мире.

12. Туркменистан

Ашхабад ФОТО: Shutterstock

Туркмения открывает список из 4-х среднеазиатских республик, замыкающих список.

13. Узбекистан

Ташкент ФОТО: Shutterstock

Не так все плохо, но в целом и не хорошо в Узбекистане. Страна обладает большим потенциалом, но огромным числом нерешенных проблем.

14. Киргизия

Бишкек ФОТО: Shutterstock