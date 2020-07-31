ФОТО ⟩ «Какой ужас»: вид почерневшей Заворотнюк с огромной цепью на горле вызвал шок

Вся Россия и многочисленные поклонники за ее пределами молятся о здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк, но ее родные на этот счет не распространяются. Остается только догадываться по косвенным признакам, что у «прекрасной няни» все хорошо.
Старшая дочь актрисы – 24-летняя Анна Заворотнюк – окончила вуз в Нью-Йорке и работала там продюсером. Затем она вернулась в Москву и теперь проявляет свои таланты в социальных сетях.
Люди заходят на ее страницу в «Инстаграм», дабы узнать новости о состоянии Анастасии Заворотнюк, но там тишь да гладь, божья благодать. Анна любуется своей неземной красотой, упивается ею.
На очередном художественном черно-белом фото она назвала себя Rockstar baby. А поклонникам (видимо, такие есть) предложила продолжить ассоциативный ряд «взгляд кошки, грация». Между тем никто об Анне так не думал.
Народ шокировали две вещи – огромная цепь на горле почерневшей по воле фотографа и осветителя дочери Заворотнюк и кожная куртка-косуха. Что за послание зашифровано в этом снимке? Бог ведает.
Впрочем, подписчикам Заворотнюк все равно – они так глубоко вряд ли мыслят. «Как вы похожи с мамой, обожаю ее, а в Вас вижу ее», «Копия мамы на этом фото!» – умиляются пользователи в комментариях и желают скорейшего выздоровления Анастасии.