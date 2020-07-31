ФОТО ⟩ «Какой ужас»: вид почерневшей Заворотнюк с огромной цепью на горле вызвал шок

Старшая дочь актрисы – 24-летняя Анна Заворотнюк – окончила вуз в Нью-Йорке и работала там продюсером. Затем она вернулась в Москву и теперь проявляет свои таланты в социальных сетях.

Люди заходят на ее страницу в «Инстаграм», дабы узнать новости о состоянии Анастасии Заворотнюк, но там тишь да гладь, божья благодать. Анна любуется своей неземной красотой, упивается ею.

На очередном художественном черно-белом фото она назвала себя Rockstar baby. А поклонникам (видимо, такие есть) предложила продолжить ассоциативный ряд «взгляд кошки, грация». Между тем никто об Анне так не думал.

Народ шокировали две вещи – огромная цепь на горле почерневшей по воле фотографа и осветителя дочери Заворотнюк и кожная куртка-косуха. Что за послание зашифровано в этом снимке? Бог ведает.