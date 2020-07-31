СМОТРИ ⟩ Натянула авоську: британская телезвезда надела платье как из порнофильма

Джемма, которая приняла участие в британском реалити-шоу «Большой брат» в 2017 году, собрала множество поклонников в Instagram. Бывшая гламурная модель публикует откровенные фотографии, гордо демонстрируя свои татуировки, и не боится время от времени нарушать границы правил Instagram, пишет Elu24 .

Вот и сейчас, на днях звезда реалити опубликовала фотографию в Instagram, на которой она позирует в мини-платье в сеточку. Полноценным платьем это сложно назвать, скорее это похоже на ролевое платье-сетку, которое ассоциируется с порноиндустрией. А может кому-то оно напомнит советскую авоську. Видимо, вызвать такие сравнения и было целью Джеммы.