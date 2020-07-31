Пт, 31.07.2020
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СМОТРИ ⟩ Натянула авоську: британская телезвезда надела платье как из порнофильма

Джемма Люси.

ФОТО: скриншот https://www.instagram.com/p/CDRfV74lK2a/?utm_source=ig_embed

Британская звезда реалити-шоу и модель Джемма Люси (32) опубликовала фотографию, которая может вызвать возбуждение. 
 

Kuvatõmmis Youtube'st. Pildil Jemma Lucy. Джемма Люси.

ФОТО: Instagram.com/ Frank Khalid UK

Джемма, которая приняла участие в британском реалити-шоу «Большой брат» в 2017 году, собрала множество поклонников в Instagram. Бывшая гламурная модель публикует откровенные фотографии, гордо демонстрируя свои татуировки, и не боится время от времени нарушать границы правил Instagram, пишет Elu24.

Вот и сейчас, на днях звезда реалити опубликовала фотографию в Instagram, на которой она позирует в мини-платье в сеточку. Полноценным платьем это сложно назвать, скорее это похоже на ролевое платье-сетку, которое ассоциируется с порноиндустрией. А может кому-то оно напомнит советскую авоську. Видимо, вызвать такие сравнения и было целью Джеммы.

Vaata ka pilti:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А вам нравится платье Джеммы? Оставляйте свои комментарии. 

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