ВИДЕО ⟩ Голый Руденко снял на видео лежащую на кровати Тарханову: не дает покоя!

В Сети появилось видео, на котором звезды российских сериалов Анатолий Руденко и Глафира Тарханова проводят время в постели. Актер ничего не стал скрывать от поклонников, пишут Дни.
Как только режим самоизоляции завершился, в Москве и Подмосковье продолжились съемки фильмов. Глафира Тарханова смогла приступить к любимому делу. Она работает над новым проектом, название которого пока рассекречивать нельзя.
Однако кадрами со съемок актриса охотно делится. В своем инстаграм-аккаунте звезда опубликовала видео, которое снял ее экранный возлюбленный Анатолий Руденко. Актер попал в кадр с голым торсом. Позади него Тарханова, лежа на кровати, с кем-то активно обсуждает сценарий.
Анатолий пожаловался, что не может приступить к постельной сцене из-за "пытливого ума" Глафиры. "Не дает покоя текст моей партнерше", – пояснил он. Под видео актриса написала, что нужный эпизод не могли снять до тех пор, пока она не удостоверилась в логичности и точности диалога, который необходимо проговорить в кадре.
Любопытно, что раньше Глафира отказывалась сниматься в откровенных сценах. Вместо нее за дело бралась дублерша. Вероятно, актриса изменила взгляды и решила изобразить любовь сама.
Напомним, что недавно поклонники заподозрили Глафиру Тарханову в пятой беременности. Актрисе пришлось отреагировать на домыслы.
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Под🎥НАГОТНАЯ КИНО........... ИТЕРЕСНО КАК СНИМАЮТСЯ ПОСТЕЛЬНЫЕ СЦЕНЫ??? В нашем случае, с Анатолием @to100nado 💯% ВЕСЕЛО😂🤣😂 🙊🙉🙈 ДА, я иногда бываю "чуть-чуть" вредной и дотошной, когда дело касается логики и точности формулировок в тексте😅 - звучит и выглядит это НЕ романтично и НЕ сексуально😂 Но это ЗА КАДРОМ, РАБОТА 😉 все-таки 🤔 В КАДРЕ, надеюсь, благодаря дотошности, все будет 👌 🔥ЖАРА🔥, с партнером мне повезло🏋 Вам интересны наши кино-будни? Хотите еще🔥?!