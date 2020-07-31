ВИДЕО ⟩ Голый Руденко снял на видео лежащую на кровати Тарханову: не дает покоя!

Как только режим самоизоляции завершился, в Москве и Подмосковье продолжились съемки фильмов. Глафира Тарханова смогла приступить к любимому делу. Она работает над новым проектом, название которого пока рассекречивать нельзя.

Однако кадрами со съемок актриса охотно делится. В своем инстаграм-аккаунте звезда опубликовала видео, которое снял ее экранный возлюбленный Анатолий Руденко. Актер попал в кадр с голым торсом. Позади него Тарханова, лежа на кровати, с кем-то активно обсуждает сценарий.

Анатолий пожаловался, что не может приступить к постельной сцене из-за "пытливого ума" Глафиры. "Не дает покоя текст моей партнерше", – пояснил он. Под видео актриса написала, что нужный эпизод не могли снять до тех пор, пока она не удостоверилась в логичности и точности диалога, который необходимо проговорить в кадре.

Любопытно, что раньше Глафира отказывалась сниматься в откровенных сценах. Вместо нее за дело бралась дублерша. Вероятно, актриса изменила взгляды и решила изобразить любовь сама.