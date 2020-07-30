Суд надолго продлил Михаилу Ефремову домашний арест

Пресненским районным судом города Москвы продлен срок содержания под домашним арестом в отношении Михаила Ефремова на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд, говорится в заявлении пресс-службы суда, пишут «Известия».

Первое заседание по существу дела в отношении актера состоится 5 августа.

В свою очередь адвокат потерпевшей стороны Александр Дорбовинский сообщил изданию, что суд по делу Ефремова может вынести приговор уже в августе этого года.

Также он рассказал, что суд отказал артисту в двухчасовых прогулках во время домашнего ареста.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил журналистам, что актер не признает своей вины в смертельном ДТП на Садовом кольце. Об этом правозащитник рассказал в эфире программы «60 минут». Ранее по этому поводу высказался адвокат пострадавшей стороны.

СМИ отмечают, что Пашаев не ответил однозначно на вопросы ведущей, о том будет ли защита отрицать, что Ефремов в момент аварии находился за рулем автомобиля.

Я никогда такого не говорил, что Ефремов за рулем сидел-не сидел, я говорил - вину не признаем,

– сказал он.

Пашаев пообещал, что все доказательство будут представлены в суде.

Как известно, на среду, 29 июля, Пресненским судом Москвы было назначено предварительное слушание по делу Михаила Ефремова. Накануне заседания защита актера направила ходатайство о переносе слушания на срок после 5 августа из-за занятости в других процессах, добавляет агентство.

Заседание было отложено из-за неявки адвокатов Ефремова. Его перенесли на 30 июля.

Напомним, 20 июля стало известно, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова. Актер обвинен в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 12 лет.

Также известно, что судьей по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначена Елена Абрамова, которая ранее вынесла приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.