МУЖЧИНЫ УСЛЫШТЕ ⟩ Женщины делятся худшими вещами, которые мужчины копируют из порно во время секса

Не секрет, что многие люди смотрят порно, но не стоит копировать все, что видите, пишет Elu24, цитируя Daily Star. Женщины раскрыли самые большие ошибки, которые мужчины подражают из эротических клипов. Женщины ответили максимально честно. Не секрет, что многие люди смотрят порно, но не стоит копировать все, что видите, пишет Elu24, цитируя Daily Star. Женщины раскрыли самые большие ошибки, которые мужчины подражают из эротических клипов. Женщины ответили максимально честно.

Одна женщина сказала: «По какой-то причине мужчина начинает быстрее двигаться, если ему сказать, что мне хорошо».

«Трет клитор так же сильно, как рубашку, с которой нужно удалить пятно, - попросила бы это делать лучше круговыми движениями», - прокомментировала другая женщина.

Многие женщины жаловались, что мужчины не удосуживаются выделить время на прелюдию.

"Перестаньте резко в нас въезжать! Во-первых, разогрейте нас и возбудите», - пишет одна из женщин, добавляя, что смачивание слюной не считается.

Несколько женщин также жаловались на проблемы гигиены. «Если мужчина хочет перейти прямо от анального секса к вагинальному, это не гигиенично, и я могу подцепить заразу!».

Одна женщина пишет, что особенно смешно, когда мужчина не находит клитор и говорит: «О да, тебе это нравится?», - проводя рукой вообще не там.

У других женщин возникают проблемы, когда мужчина недостаточно смел. "Мужик, не будь таким тихим. Пожалуйста, издавай хоть какой-то звук!»

И последнее, но не менее важное, женщины отмечают, что мужчины любят хвастаться размером полового члена. Большинство женщин не в восторге от огромных гениталий, ведь попросту это может быть больно.

«Если у вас большой пенис, то это круто. Если он среднего размера или меньше, тоже круто. На самом деле, мне побоку, насколько длинный твой член. Самое главное, что вы можете им делать».