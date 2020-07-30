Узнайте, кто же отбил Полину Гагарину у мужа-фотографа и что он из себя представляет!

Считается, что певец стоял у истоков электрорэпа в России. Александр Жвакин родился в Ульяновске, его семья переехала в Москву, когда рэпер Loc-Dog был подростком.

Тексты Александр Жвакин начал писать в 15 лет. Его кумирами были Wu-Tang, Баста и участники группы «Каста». После того как друзья выложили композиции парня в Сеть, его заметил основатель группы «Стороны Ра» Артур Скотт и предложил сотрудничать.

Рэпер Loc-Dog окончил Московский институт путей сообщения. Музыкального образования он не имеет.

Вскоре Александр Жвакин стал ставить музыкальные эксперименты. Он миксовал рэп с синтезаторами, микшерами и драм-машинами.

Рэпер Loc-Dog получил «Золотой граммофон» за песню «На расстоянии». В Москве у него есть собственная звукозаписывающая студия.

Музыкант выпустил восемь альбомов. Рэпер Loc-Dog в свое время употреблял наркотики, однако избавился от пагубной зависимости. Он занимается спортом и следит за питанием.