ФОТО ⟩ Подзагорела и принарядилась: модная Керсти Кальюлайд ослепила всех на острове Вормси

«На четвертом по величине острове Эстонии занятий больше, чем на один день, но в галерее можно найти и прочитать, кого встретила и докуда добралась», - написала президент.

И действительно, Керсти Кальюлайд за один день успела многое: погуляла по Хуторскому музею Вормси, полюбовалась пчелиными ульями, пообщалась с местными жителями и даже забралась на маяк.

Но многих поклонников Кальюлайд восхитило совсем другое - ее сногсшибательный наряд. Оделась Керсти со вкусом: красивое и элегантное белое платье. Считается, что белый цвет символизирует чистоту, незапятнанность, невинность, добродетель, радость.