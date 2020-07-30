ФОТО ⟩ Подзагорела и принарядилась: модная Керсти Кальюлайд ослепила всех на острове Вормси

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд старается быть в тренде и даже на острове находит интересные модные наряды. На этот раз глава государства появилась в белом платье и белых кроссовках, но когда она забиралась на маяк, они неожиданно стали черными. В чем же дело?
«На четвертом по величине острове Эстонии занятий больше, чем на один день, но в галерее можно найти и прочитать, кого встретила и докуда добралась», - написала президент.
И действительно, Керсти Кальюлайд за один день успела многое: погуляла по Хуторскому музею Вормси, полюбовалась пчелиными ульями, пообщалась с местными жителями и даже забралась на маяк.
Но многих поклонников Кальюлайд восхитило совсем другое - ее сногсшибательный наряд. Оделась Керсти со вкусом: красивое и элегантное белое платье. Считается, что белый цвет символизирует чистоту, незапятнанность, невинность, добродетель, радость.
Интересно, что за день президент меняла кроссовки, как перчатки: то белые, то черные! Редакции Limon.ee неизвестно, с чем это связано. Может быть для того, чтобы не уставали ноги? Своими предположениями делитесь в комментариях!