Жена Константина Эрнста перестала скрывать, что стала мамой в третий раз

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его жена Софья недавно вновь стали родителями. Информация об этом появилась в одном из популярных телеграм-каналов о светской жизни. Однако официально супруги не делились радостной новостью. И только сейчас актриса опубликовала в личном блоге фото детской коляски. Пол ребенка звездная пара держит в секрете, передает портал Дети Mail.ru.
Жена продюсера перестала скрывать свою беременность в декабре 2019 года. Актриса пришла на премьеру, подтвердив слухи о скором пополнении в звездной семье.
Софья и Константин Эрнст поженились, по данным СМИ, в 2017 году. Помимо новорожденного ребенка, у супругов две дочери — Эрика и Кира. Также у Эрнста есть старшая дочь Александра, она родилась в отношениях продюсера с критиком Анной Силюнас. Девушка живет в Нью-Йорке.