ФОТО ⟩ Девчонки, берегитесь! Сын Киркорова растет настоящим красавцем

В сети обратили внимание на сына Киркорова Мартина, которому недавно исполнилось 8 лет. Поклонники артиста сошлись во мнении, что мальчик растет настоящим красавцем: «Мартин... Суперкрасавец!», «Мартин — благородный красавчик», «А взгляд у Мартина! Ох, девчонки будут плакать», «Мартин будет красавцем, еще каким!», «Какой красивый Мартин!»