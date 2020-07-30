Чт, 30.07.2020
Экс-солист Дискотеки «Авария» раскрыл «Народному радио» правду о хит-парадах СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ФОТО ⟩ Девчонки, берегитесь! Сын Киркорова растет настоящим красавцем

Филипп Киркоров

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

В сети появился новый снимок детей Филиппа Киркорова с дочкой Тимати — Алисой. Звезды все вместе отдыхают в Греции, передает портал Дети Mail.ru

В сети обратили внимание на сына Киркорова Мартина, которому недавно исполнилось 8 лет. Поклонники артиста сошлись во мнении, что мальчик растет настоящим красавцем: «Мартин... Суперкрасавец!», «Мартин — благородный красавчик», «А взгляд у Мартина! Ох, девчонки будут плакать», «Мартин будет красавцем, еще каким!», «Какой красивый Мартин!»

Напомним, у 53-летнего Киркорова двое детей: помимо Мартина, он воспитывает дочь Аллу-Викторию, которой осенью исполнится 9 лет. Детей певцу родила суррогатная мать.

НАВЕРХ