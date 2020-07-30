СТЫД И ПОЗОР ⟩ Прославленный футболист Кержаков избивал беременную жену

Футболист Александр Кержаков и дочь сенатора Вадима Тюльпанова Милана познакомились в 2014 году. Спустя год влюбленные поженились. Со стороны казалось, что эта пара — одна из самых красивых и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе. В своей книге «Убей в себе жертву» Милана откровенно призналась, какие страдания, обиды, оскорбления и даже избиения терпела от любимого мужа.

Спортсмен поднял на нее руку, когда они были женаты около года. Это случилось, когда Милана собирала вещи в поездку и случайно заглянула в телефон Александра. Там она обнаружила несколько фривольных переписок мужа с другими женщинами. В книге Тюльпанова дала совет всем, кто оказался в аналогичной ситуации: «Даже в своем юном на тот момент возрасте (мне было 22 года) я понимала, что доверие в любви превыше всего. И то, что я сделала, нарушив его личное пространство, не советую делать никому. А если сделали и нашли то, чего не хотели бы видеть — оставаться в таких отношениях уже нельзя, ничего не изменится, это утопия».

Узнав о неверности мужа, Милана решила откровенно поговорить с Александром. «Не успела я до конца задать вопрос о том, что же все это значит, как получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол. Потом муж схватил меня за волосы и толкнул на уже собранные чемоданы. У меня началась истерика, я попыталась подняться, снова толчок — и я головой ударилась об угол чемодана. Саша был вне себя от ярости, орал: "Ты меня предала! Ты мне не доверяешь! А жена, которая мне не доверяет, мне не нужна!"» — рассказала в книге Тюльпанова.

Она попыталась спрятаться в спальне, однако Кержаков побежал за ней, бросил на кровать и стал душить подушкой. «Итогом нашей жизни в Швейцарии для меня стали многочисленные ушибы, трещина в ребре и психологическая травма», — заключила Милана.