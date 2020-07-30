Валерия высказалась по поводу пластических операций: в таком же режиме, как и все

Как отметила артистка, у нее очень хорошая генетика. Конечно, она не отрицает, что пользуется услугами косметологов. Например, регулярно делает «уколы красоты». «В таком же режиме, как и все. Всякие меза, плазма, увлажняющие процедуры, питательные», – поделилась Валерия.

Певица отметила, что даже не колет ботекс, потому что он ей просто не подходит. При этом супруга Иосифа Пригожина призналась: раньше прибегала к подобной практике, однако считает опыт неудачным. «Я сразу такая угрюмая становлюсь и злая. Я вроде как улыбаюсь, а я злая будто. Смотрю свои фотографии десятилетней давности и думаю »Боже, какой кошмар«, – улыбается звезда.

Валерия не отрицает, что, вероятно, в будущем обратится за помощью к пластическим хирургам. Однако надеется, что к моменту, когда ей потребуется операция, уже придумают более инновационный способ избавиться от морщин. »Я свято верю в аппаратную косметологию«, – говорит певица.

Также артистка призналась, что не пользуется фотошопом – просто не умеет. Правда, бывает, когда все-таки пытается »сузить« себе части тела на снимке, и выходит это довольно коряво.