Валерия высказалась по поводу пластических операций: в таком же режиме, как и все

Валерия стала новой гостьей программы «Алена, блин!». В интервью звезда рассказала, как относится к пластическим операциям и какие манипуляции проделывает с собственным телом, пишут Дни.
Как отметила артистка, у нее очень хорошая генетика. Конечно, она не отрицает, что пользуется услугами косметологов. Например, регулярно делает «уколы красоты». «В таком же режиме, как и все. Всякие меза, плазма, увлажняющие процедуры, питательные», – поделилась Валерия.
Певица отметила, что даже не колет ботекс, потому что он ей просто не подходит. При этом супруга Иосифа Пригожина призналась: раньше прибегала к подобной практике, однако считает опыт неудачным. «Я сразу такая угрюмая становлюсь и злая. Я вроде как улыбаюсь, а я злая будто. Смотрю свои фотографии десятилетней давности и думаю »Боже, какой кошмар«, – улыбается звезда.
Валерия не отрицает, что, вероятно, в будущем обратится за помощью к пластическим хирургам. Однако надеется, что к моменту, когда ей потребуется операция, уже придумают более инновационный способ избавиться от морщин. »Я свято верю в аппаратную косметологию«, – говорит певица.
Также артистка призналась, что не пользуется фотошопом – просто не умеет. Правда, бывает, когда все-таки пытается »сузить« себе части тела на снимке, и выходит это довольно коряво.
Например, весной звезда приняла участие в челлендже, чтобы поддержать людей, сидящих на карантине. Артистка сделала кадр с подушкой и поняла, что фигуру совсем не видно. В редакторе певица уменьшила себе размер талии и. »спалилась« перед фанатами. »Ну зеркальце и «поехало». Я бы не заметила, а кто-то сразу пишет: «Э, а что это у вас зеркало »уехало«. И ведь действительно», – смеется Валерия.