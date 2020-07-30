НЕТ ДЕНЕГ? ⟩ Боярский не платит за коммунальные услуги: «Меня вряд ли нашли бы»

В Сети появилась информация о коммунальной задолженности Михаила Боярского. Актер высказался насчет этого публично. Об этом сообщают Дни.
Согласно данным на официальном портале Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, Михаил Боярский в полном объеме не оплатил жилищно-коммунальные услуги. Правда, сумму задолженности нельзя назвать большой. Актеру нужно заплатить всего 200 рублей.
Любопытно, что Михаил Сергеевич слышит об этом долге впервые. В разговоре с журналистами артист отметил, что приставы его не ищут, да и скрываться он не собирается. Боярский признался: Судебные приставы его не нашли бы, реши он спрятаться.
Сейчас артист с женой Ларисой Луппиан находится на даче. Он уехал за город еще весной.
Отметим, что Михаил Сергеевич неоднократно был оштрафован за парковку в неположенном месте. Последний раз с артиста взыскивали 35 евро. Однако оплачивать штраф он отказался.