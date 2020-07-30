НЕТ ДЕНЕГ? ⟩ Боярский не платит за коммунальные услуги: «Меня вряд ли нашли бы»

Согласно данным на официальном портале Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, Михаил Боярский в полном объеме не оплатил жилищно-коммунальные услуги. Правда, сумму задолженности нельзя назвать большой. Актеру нужно заплатить всего 200 рублей.

Любопытно, что Михаил Сергеевич слышит об этом долге впервые. В разговоре с журналистами артист отметил, что приставы его не ищут, да и скрываться он не собирается. Боярский признался: Судебные приставы его не нашли бы, реши он спрятаться.

Сейчас артист с женой Ларисой Луппиан находится на даче. Он уехал за город еще весной.