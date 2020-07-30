ВИДЕО И ФОТО ⟩ В Фукусиме вновь прогремел мощный взрыв

Сильный взрыв произошел в японской префектуре Фукусима, в результате взрыва погиб один человек и 18 получили ранения, сообщает Japan Times .

Следователи работают на месте взрыва в Корияме, префектура Фукусима, северная Япония. Четверг, 30 июля 2020 года. Один человек погиб, а 18 получили ранения и были доставлены в больницы после внезапного взрыва. (Kyodo News через AP)

Самая вероятная версия — утечка газа. Взрывная волна была такой силы, что в радиусе 100 метров повыбивало стекла в жилых домах. Взрыв полностью разрушил небольшое здание в городе Корияма. От здания остался только остов, все остальное разметано взрывом на большом расстоянии. От взрывной волны пострадали соседние здания. В особенности в отделении банка, находящегося неподалеку, пострадали сотрудники и клиенты, из-за разрушений отделение остановило обслуживание.