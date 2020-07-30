Чт, 30.07.2020
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ВИДЕО И ФОТО ⟩ В Фукусиме вновь прогремел мощный взрыв

Взрыв местного ресторана в городе Корияма, префектура Фукусима, Япония.

ФОТО: KYODO/REUTERS

Последствия сильного взрыва устраняют в японской префектуре Фукусима. Там на воздух взлетел один из местных ресторанов. 

Сильный взрыв произошел в японской префектуре Фукусима, в результате взрыва погиб один человек и 18 получили ранения, сообщает Japan Times.

Следователи работают на месте взрыва в Корияме, префектура Фукусима, северная Япония. Четверг, 30 июля 2020 года. Один человек погиб, а 18 получили ранения и были доставлены в больницы после внезапного взрыва. (Kyodo News через AP)

ФОТО: 135634+0900/AP

Самая вероятная версия — утечка газа. Взрывная волна была такой силы, что в радиусе 100 метров повыбивало стекла в жилых домах. Взрыв полностью разрушил небольшое здание в городе Корияма. От здания остался только остов, все остальное разметано взрывом на большом расстоянии. От взрывной волны пострадали соседние здания. В особенности в отделении банка, находящегося неподалеку, пострадали сотрудники и клиенты, из-за разрушений отделение остановило обслуживание.

В зоне ЧП работают спасатели и пожарные. Местным жителям рекомендовано не приближаться к месту инцидента, потому что сохраняется угроза повторного взрыва.

Дополнительне источники: 5-tv.ru; RIA News 

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