ВИДЕО И ФОТО ⟩ В Фукусиме вновь прогремел мощный взрыв

Последствия сильного взрыва устраняют в японской префектуре Фукусима. Там на воздух взлетел один из местных ресторанов.
Сильный взрыв произошел в японской префектуре Фукусима, в результате взрыва погиб один человек и 18 получили ранения, сообщает Japan Times.
Самая вероятная версия — утечка газа. Взрывная волна была такой силы, что в радиусе 100 метров повыбивало стекла в жилых домах. Взрыв полностью разрушил небольшое здание в городе Корияма. От здания остался только остов, все остальное разметано взрывом на большом расстоянии. От взрывной волны пострадали соседние здания. В особенности в отделении банка, находящегося неподалеку, пострадали сотрудники и клиенты, из-за разрушений отделение остановило обслуживание.
В зоне ЧП работают спасатели и пожарные. Местным жителям рекомендовано не приближаться к месту инцидента, потому что сохраняется угроза повторного взрыва.