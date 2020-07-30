ЧТО ПРОИЗОШЛО? ⟩ Лукашенко пришёл на работу с перевязанной рукой

Как пишет телеграм-канал NEXTA Live, перевязка сделана для того, чтобы удержать катетер. Если присмотреться, можно увидеть его колпачок.

Журналисты предположили, что у Лукашенко серьезные проблемы с сердцем. Приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что на руке у Александра Григорьевича простая белая лента.

Лукашенко проводил совещание с катетром в руке pic.twitter.com/3Grx1OxdkX — Олег (@ukr_bel_oleg) July 29, 2020

Что касается итогов совещания, Лукашенко потребовал от Кремля объяснения ситуации с россиянами, которых задержали в санатории около Минска. Не исключено, что приехавшие в Белоруссию мужчины служат в ЧВК Вагнера.