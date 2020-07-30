Чт, 30.07.2020
Экс-участник «Дома-2» Руслан Проскуров рассказал, почему канал ТНТ до сих пор его содержит СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ЧТО ПРОИЗОШЛО? ⟩ Лукашенко пришёл на работу с перевязанной рукой

Александр Лукашенко.

ФОТО: Vladimir Astapkovich/

Здоровье Александра Лукашенко начало вызывать беспокойство. Президент Белоруссии провел совещание, на котором обсудил ситуацию с задержанными россиянами. После этого в Сети появились фотографии со встречи. Белорусские СМИ заметили на правой руке президента бинт.

Как пишет телеграм-канал NEXTA Live, перевязка сделана для того, чтобы удержать катетер. Если присмотреться, можно увидеть его колпачок.

Журналисты предположили, что у Лукашенко серьезные проблемы с сердцем. Приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что на руке у Александра Григорьевича простая белая лента.

Что касается итогов совещания, Лукашенко потребовал от Кремля объяснения ситуации с россиянами, которых задержали в санатории около Минска. Не исключено, что приехавшие в Белоруссию мужчины служат в ЧВК Вагнера.

На днях Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус на ногах, пишут Дни. Президент сделал заявление с улыбкой, отметив, что симптомов COVID-19 у него не было.

НАВЕРХ