ЧТО ПРОИЗОШЛО? ⟩ Лукашенко пришёл на работу с перевязанной рукой

Здоровье Александра Лукашенко начало вызывать беспокойство. Президент Белоруссии провел совещание, на котором обсудил ситуацию с задержанными россиянами. После этого в Сети появились фотографии со встречи. Белорусские СМИ заметили на правой руке президента бинт.
Как пишет телеграм-канал NEXTA Live, перевязка сделана для того, чтобы удержать катетер. Если присмотреться, можно увидеть его колпачок.
Журналисты предположили, что у Лукашенко серьезные проблемы с сердцем. Приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что на руке у Александра Григорьевича простая белая лента.
Лукашенко проводил совещание с катетром в руке pic.twitter.com/3Grx1OxdkX— Олег (@ukr_bel_oleg) July 29, 2020
Что касается итогов совещания, Лукашенко потребовал от Кремля объяснения ситуации с россиянами, которых задержали в санатории около Минска. Не исключено, что приехавшие в Белоруссию мужчины служат в ЧВК Вагнера.
На днях Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус на ногах, пишут Дни. Президент сделал заявление с улыбкой, отметив, что симптомов COVID-19 у него не было.