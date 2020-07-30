НЕОЖИДАННО ⟩ Алексей Глызин прокомментировал свою смерть

Недавно Глызин посетил «Славянский базар», где выступал наряду с колегами по звездному цеху. По словам очевидцев, 66-летний артист прекрасно выглядит и уж точно не собирается уходить в мир иной. Вот только кому понадобилось распускать слухи о его смерти — пока остается загадкой.

«Во время смерти я был жив, — с улыбкой отметил певец. — Как еще мне нужно реагировать? Если это хайп, то уже совсем за гранью добра и зла. Я этого не понимаю. Даже не знаю, как прокомментировать. Знаете, есть такая примета: «Если тебя похоронили — значит, ты будешь долго жить!» Буду так расценивать публикации о моей смерти», сообщает «СтрарХит».

К слову, Глызин старается следить за собой — в последнее время даже отказался от спиртных напитков. «Стараюсь выглядеть достойно. Я за своим здоровьем слежу. Вот сейчас, например, трезвый. Уже плюс большой», — посмеялся он.

Сегодня Алексею Сергеевичу некогда думать о грустном, ведь на его плечах большая семья. Особенно он гордится пока единственным внуком Денисом, который растет компьютерным гением.