Раньше она такой не была: Джоли нагло отбила женатого актера у коллеги

Съемочная группа краснела, но помалкивала, не желая лезть не в свое дело. Звезде Голливуда настолько понравился партнер по съемкам, что она использовала даже запрещенный прием, чтобы завоевать его сердце.

Анджелина Джоли не просто улыбалась и смущенно отводила взгляд от Брэда Питта. Бывший телохранитель актрисы Марк Бехар утверждает, что помогал влюбленной парочке передавать друг другу интимные записки неприличного содержания.

Раскрыта уловка Анджелина Джоли в борьбе за красавчика. По словам инсайдера, звезда обнажилась с ним в постели во время съемок. Знаменитость тайно сняла с себя белье телесного цвета. обалдевший от такого напора сексуальнорй брюнетки актер и опомниться не успел, как потерял голову от любви.

В итоге Брэд Питт расстался с супругой и женился на Анджелине Джоли. Примечательно, что после того, как звездная пара разошлась, голливудский красавчик вновь стал уделять внимание Дженнифер Энистон. Поговаривают, что экс-супруги крутят роман.