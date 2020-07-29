Вы не поверите своим глазам, когда увидите банковскую контору в самом красивом селе России

Село Вятское в Ярославской области действительно входит в ассоциацию «Самые красивые деревни», пишет Yandex.Zen.
И очень многие туристические сайты, турфирмы, газеты и журналы гордо его величают самым красивым селом России. Правда, в соседних статьях пишут про другие самые красивые деревни: например, в Карелии. Но пусть это будет на их совести.
Вроде как членство в ассоциации – не пустой звук, и нужно соответствовать массе требований: должны быть историческая планировка, отсутствие мусора, туристическая инфраструктура и объекты культуры.
И мне стало интересно: чем же таким особенным отличается самое красивое село от всех остальных сел и деревень?
Не каждое село может похвастаться такой центральной улицей, не так ведь?
Всего в Вятском около 50-ти строений, признанных памятниками культуры. И даже обычные жилые дома выглядят очень мило и аккуратно.
И вот такой каменный особнячок тоже имеется:
Но не все. На той же центральной улице и прямо напротив автобусной остановки можно наблюдать вполне привычную картину.
Да и магазину сувениров на центральной площади не досталось красивого здания.
Сбербанк тоже обделили. Если честно, первый раз вижу офис «Сбера» в строительном вагончике. Но хоть есть, и то ладно.
Буквально по соседству вот такая красота и старое пожарное депо, которое стало визитной карточкой этого села. Сейчас в нем размещено несколько музеев.
А если пройти чуть дальше по улице, все немного меняется.
Но, по правде сказать, таких домов тут очень мало. И, видимо, до их реставрации просто не дошли руки. Я сначала подумала, что дом заброшен, уже хотела войти внутрь, как услышала во дворе собаку, и решила пройти мимо.