Вы не поверите своим глазам, когда увидите банковскую контору в самом красивом селе России

И очень многие туристические сайты, турфирмы, газеты и журналы гордо его величают самым красивым селом России. Правда, в соседних статьях пишут про другие самые красивые деревни: например, в Карелии. Но пусть это будет на их совести.

ФОТО: Yandex.Zen

Вроде как членство в ассоциации – не пустой звук, и нужно соответствовать массе требований: должны быть историческая планировка, отсутствие мусора, туристическая инфраструктура и объекты культуры.

И мне стало интересно: чем же таким особенным отличается самое красивое село от всех остальных сел и деревень?

Не каждое село может похвастаться такой центральной улицей, не так ведь?

ФОТО: Yandex.Zen

Всего в Вятском около 50-ти строений, признанных памятниками культуры. И даже обычные жилые дома выглядят очень мило и аккуратно.

ФОТО: Zen.Yandex

И вот такой каменный особнячок тоже имеется:

ФОТО: Zen.Yandex

Но не все. На той же центральной улице и прямо напротив автобусной остановки можно наблюдать вполне привычную картину.

ФОТО: Zen.Yandex

Да и магазину сувениров на центральной площади не досталось красивого здания.

ФОТО: Zen.Yandex

Сбербанк тоже обделили. Если честно, первый раз вижу офис «Сбера» в строительном вагончике. Но хоть есть, и то ладно.

ФОТО: Zen.Yandex

Буквально по соседству вот такая красота и старое пожарное депо, которое стало визитной карточкой этого села. Сейчас в нем размещено несколько музеев.

ФОТО: Zen.Yandex

А если пройти чуть дальше по улице, все немного меняется.

ФОТО: Zen.Yandex