ФОТО ⟩ Облысевший Артур Пирожков напугал подписчиков

Всем спокойной ночи,

– написал Пирожков.

Не все пользователи оценили новый имидж исполнителя хитов «Зацепила» и «Алкоголичка», так как ранее он ходил с длинными волосами. Многие в шутку написали, что после увиденного точно будет не до сна.

Санек, после этой фотки и выражения лица особо не уснешь,

– прокомментировал композитор Игорь Крутой.

«Пожалуй, хватит на сегодня интернета», «Ну и как теперь уснуть?», «Какой спокойной ночи, где волосы шикарные?» – написали пользователи соцсети.

Некоторые сравнили образ Артура Пирожкова с разными известными персонажами: Ганнибалом Лектером, Фантомасом, Робокопом, Дмитрием Нагиевым, но самым популярным вариантом оказался Сергей Дружко, ведущий телешоу «Необъяснимо, но факт».