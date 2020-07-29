ВИДЕО ⟩ «За рулем был каскадер»: Озвучена шокирующая версия событий в деле Ефремова

Как и предполагалось, судебные заседания по делу Михаила Ефремова вызвали ажиотаж. На место прибыли не только журналисты, но и поклонники, которые встали на защиту актера. По мнению некоторых, артиста просто-напросто подставили.

С представителями СМИ пообщалась некая Марина Палта, которая очень ценит талант Михаила Ефремова. Она не сомневается, что за рулем в тот вечер вместо актера находился каскадер от спецслужб. Якобы в машине было специальное оборудование, благодаря которому никто не пострадал.

Также поклонница считает аварию провокацией. Она назвала произошедшее покушением на жизнь Ефремова. В такую версию событий женщина поверила после того, как Никита Джигурда, по ее словам, нашел доказательства невиновности артиста.