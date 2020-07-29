ВИДЕО ⟩ Самая модная одежда в Эстонии: от каких образов пищит местная молодежь?

Можете убрать в шкаф длинные блузки до осенней поры и ловить момент этим летом, когда можно выглядеть более сексапильно, немного оголив животик и спинку, что однозначно будет привлекать взгляды прохожих и коллег. Короткие топы и лифчики из кружева особенно актуальны в этом году. Разумеется, можно просто подвернуть футболку, ведь главное, чтобы пупок было видно!

«Главное – не переборщить, - говорит модница Мейси Вольт, - если вы открываете пупок, то оденьте вниз что-то подлиннее или закрытое».

«Особенно в тренде носить бралетты. Можно завершить образ, накинув легкую куртку или рубашку, а можно и без куртки, ведь такой образ очень подходит для летней погоды», - добавляет девушка.

Бралетты отличаются от бюстгальтеров своей структурой и дизайном. Они обеспечивают легкость и являются удобной альтернативой строким кружевным бюстгальтерам.

С другой стороны, если вы молоды или просто обладательница красивого пупка – покажите и его!

Если вы хотите выделиться на вечеринке или фестивале, – просто оденьте смешную шапку, а если цель – быть в тренде, то стоит обратить внимание и примерить панаму. Особенно актуальны сейчас «панама рыбака».

На ноги можно надеть белые кроссовки на толстой подошве (массивные), если хотите комфортно отжигать на фестивале в открытой местности. Босоножки на тонких ремешках – более сексуальный и альтернативный вариант, например, если идете в клуб. Хотя сейчас дресс-код для девушек на многие мероприятия не строгий и в клуб можно пойти в тех же кроссовках.