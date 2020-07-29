Регина Тодоренко нашла работу на Украине после скандала с домашним насилием

Единственный наследник тяжело дался Водонаевой. Они с Малакеевым долго пытались зачать ребенка, но поначалу все было безуспешно.

«У нас постоянно была борьба за детей. Я очень хотела родить ему сына. В первый раз, когда ничего не получилось, был шок. Вторая беременность наступила через три месяца... Вы даже не представляете, как отражается на твоей психике, когда вторая беременность опять внематочная. Я думала, что у меня съедет крыша. Мне тогда удалили трубу», — рассказала Водонаева.

Третья беременность теледивы тоже закончилась трагически: у ребенка остановилось сердце, когда срок был уже месяц. «Врач сказала, что нужно ложиться на операцию. Видимо, я настолько психологически себя загнала, что не давала организму спокойно принять эту жизнь», — вспоминает Алена.

Ожидание Богдана тоже было непростым: у ребенка было предлежание. Супруг вовремя отвез Алену в роддом, где ей сделали кесарево сечение. «В 2010 году мы заплатили миллион за роды, Алексей мог бы ночевать со мной, но был дома», — вспоминает Водонаева обиду на экс-супруга.

Через несколько лет у звезды реалити были отношения с Антоном Коротковым. Тогда Алена вновь забеременела.. Но на приеме у врача опять услышала неутешительный диагноз: внематочная беременность.