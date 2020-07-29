ФОТО ⟩ Помните эту маленькую девочку с тяжелой судьбой в российско-эстонском фильме? Она впервые стала матерью!

Вика Лобачева (20) родилась в Московской области в неблагополучной семье. Провела несколько лет в детском доме, а затем оказалась в приемной семье, говорится в ovideo.ru. Так случилось, что отношения с приемными родителями не заладились, поэтому через какое-то время Вика вернулась в детский дом.

Роль Кристины в фильме «Я не вернусь» стала для Вики Лобачевой первым опытом съемок в кино. Создатели фильма не ставили перед собой цели взять на эту роль ребенка из детского дома, но когда познакомились с Викой, поняли, что она идеально подходит.

Вика мечтала стать профессиональной актрисой, и вся съемочная группа, члены которой стали для нее настоящей семьей на тот момент, уверена в ее таланте. Талант Виктории заметили и зрители, которым очень понравилась очень естественная и весьма профессиональная актерская игра.

Сейчас Виктория живет вместе со своим молодым человеком. А в мае обрадовала своих подписчиков радостной новостью: актриса опубликовала в соцсети фотографии, на которых видно, что она беременна.

И практически сразу Вика после рождения малыша опубликовала фото своего ребеночка. Ее сын родился 4 июля. Смотрите эту милую фотографию ниже!

Даже не верится, как будто только вчера девушка сама была ребенком, а теперь стала матерью.