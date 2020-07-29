ВИДЕО ⟩ Горячие танцы беременной эстонской певицы с бывшим возлюбленным произвели фурор

Публике нравится этот концерт и они очень счастливы слышать еврохит «Once in a lifetime». Исполнительница - 39-летняя Эда-Инес Этти, занявшая с этой песней в 2000 году на «Евровидении» четвертое место.

Беременная Эда-Инес Этти зажигает с Танелем Падаром на сцене ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Артистке подпевает ее бывший возлюбленный - музыкант Танель Падар, который лет 20 назад работал у артистки бэк-вокалистом.

Чудесное воссоединение эстонских знаменитостей очень порадовало публику, в видеоролике, опубликованном Сарапуу, отчетливо видно, как публика подпевает и поддерживает артистов.

Публика активно поддерживала выступавших артистов ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Elu24 передавал в конце июня, что Инес впервые беременна, но певица это считает крайне личной темой, а после выхода нового сингла «Kõik mis tahta võin» в июне, на странице артистки в соцсети было затишье.

С таким лицом артистка поет хит «Евровидения-2000» - "Once in a lifetime" ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Но мы с вами после увиденного даже не сомневаемся, что беременность Инес к лицу.

Отец будущего ребенка - бизнесмен Март Випс, с кем певица уже в отношениях с лета 2015 года. Их помолвка состоялась через два года после знакомства и в 2020 году пара сообщила об ожидании пополнения в семействе.