ВИДЕО ⟩ Горячие танцы беременной эстонской певицы с бывшим возлюбленным произвели фурор

Музыкант Йонас Маттиас Сарапуу опубликовал в соцсети невероятное концертное видео: беременная эстонская певица Эда-Инес Этти поет хитовую евровизионную песню и танцует вместе с бывшим мужем Танелем Падаром на сцене.
Публике нравится этот концерт и они очень счастливы слышать еврохит «Once in a lifetime». Исполнительница - 39-летняя Эда-Инес Этти, занявшая с этой песней в 2000 году на «Евровидении» четвертое место.
Артистке подпевает ее бывший возлюбленный - музыкант Танель Падар, который лет 20 назад работал у артистки бэк-вокалистом.
Чудесное воссоединение эстонских знаменитостей очень порадовало публику, в видеоролике, опубликованном Сарапуу, отчетливо видно, как публика подпевает и поддерживает артистов.
Elu24 передавал в конце июня, что Инес впервые беременна, но певица это считает крайне личной темой, а после выхода нового сингла «Kõik mis tahta võin» в июне, на странице артистки в соцсети было затишье.
Но мы с вами после увиденного даже не сомневаемся, что беременность Инес к лицу.
Отец будущего ребенка - бизнесмен Март Випс, с кем певица уже в отношениях с лета 2015 года. Их помолвка состоялась через два года после знакомства и в 2020 году пара сообщила об ожидании пополнения в семействе.