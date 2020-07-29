ВИДЕО ⟩ Судный день: Михаила Ефремова увезли в суд
29 июля в Пресненском суде Москвы состоится предварительное слушание по громкому делу о ДТП в центре Москвы с участием известного актера, в результате которого погиб житель Рязанской области. Сотрудники службы исполнения наказания прибыли домой к Михаилу Ефремову и забрали, чтобы доставить в суд, пишет портал 5-tv.ru.
Ефремов вышел из квартиры, в которой он находится под домашним арестом, в сопровождении судебного пристава в маске и кепке, на вопросы журналистов не отвечал.
Судебное заседание назначено на 11.00 мск. Согласно УПК, данная стадия процесса проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон.
Ранее сообщалось, что адвокаты актера не смогут поучаствовать в слушании из-за занятости в других делах. По данным «РИА Новости», заседание состоится. В его рамках будет решаться вопрос о переносе.
Все время, прошедшее после происшествия, актер провел под домашним арестом — его перемещения отслеживали с помощью специального электронного браслета. Его поддерживала жена Софья и дети, а также многие коллеги по цеху.
Адвокат также упомянул, что актер готов к любому приговору — лишь бы вся эта история уже закончилась. Из-за непредсказуемости и большого резонанса дела Пашаев не советует жене Ефремова Софье присутствовать на заседаниях, да и рассмотрение дела займет не менее двух месяцев с первого слушания. Пока же Ефремову пророчат до 12 лет лишения свободы.