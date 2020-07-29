ВИДЕО ⟩ Судный день: Михаила Ефремова увезли в суд

Ефремов вышел из квартиры, в которой он находится под домашним арестом, в сопровождении судебного пристава в маске и кепке, на вопросы журналистов не отвечал.

Судебное заседание назначено на 11.00 мск. Согласно УПК, данная стадия процесса проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон.

Ранее сообщалось, что адвокаты актера не смогут поучаствовать в слушании из-за занятости в других делах. По данным «РИА Новости», заседание состоится. В его рамках будет решаться вопрос о переносе.

Все время, прошедшее после происшествия, актер провел под домашним арестом — его перемещения отслеживали с помощью специального электронного браслета. Его поддерживала жена Софья и дети, а также многие коллеги по цеху.