«У него улыбка до ушей»: Шепелев удивил своим преображением на новом шоу

Шепелев стал вести себя иначе, отмечают те, кто присутствовал на съемках «Ты как я». Они обратили внимание на его воодушевленность и энергию. Даже внешний вид шоумена другой. Строгие костюмы и туфли сменились джинсовкой, свободными штанами и кедами, пишут Дни.

«У него улыбка до ушей», – сказала журналистам участница шоу. Она также призналась, что Дмитрий производит очень хорошее впечатление. Телеведущий легко и непринужденно общается с детьми в кадре.

Напомним, что в шоу «Ты как я» принимают участие знаменитости и их наследники. Передача будет проходить в формате конкурса. Более подробной информации о проекте в Сети пока нет.