ФОТО ⟩ «Как постарел!»: известный ведущий лежит в клинике

Знаменитость разместила свежий снимок в своем инстаграм-аккаунте. В кадре телеведущий запечатлен в халате. Иван Ургант сидит в кресле и держит на коленях книгу. «Прелесть это ваше Репино, Илья Ефимович», – озаглавил фото шоумен.

Поклонники отметили, что телеведущий не похож на самого себя. Актер постарел и отрастил шевелюру. «Как постарел! Побрейся», «Исхудал, надо себя беречь», «Как на Вас пандемия повлияла», – устроили переполох комментаторы.

Однако пользователям не о чем беспокоиться. Телеведущий находится в адаптационной клинике, где проходит курс очищения организма. Специалисты помогают Ивану Урганту избавиться от накопленного на работе стресса.