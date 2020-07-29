Ср, 29.07.2020
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ФОТО ⟩ «Как постарел!»: известный ведущий лежит в клинике

Иван Ургант

ФОТО: скриншот

Ведущий Первого канала Иван Ургант лег в клинику. Поклонники беспокоятся о здоровье шоумена, сообщают Дни.

Знаменитость разместила свежий снимок в своем инстаграм-аккаунте. В кадре телеведущий запечатлен в халате. Иван Ургант сидит в кресле и держит на коленях книгу. «Прелесть это ваше Репино, Илья Ефимович», – озаглавил фото шоумен.

Поклонники отметили, что телеведущий не похож на самого себя. Актер постарел и отрастил шевелюру. «Как постарел! Побрейся», «Исхудал, надо себя беречь», «Как на Вас пандемия повлияла», – устроили переполох комментаторы.

Однако пользователям не о чем беспокоиться. Телеведущий находится в адаптационной клинике, где проходит курс очищения организма. Специалисты помогают Ивану Урганту избавиться от накопленного на работе стресса.

Недавно в этой оздоровительной клинике побывала другая звезда Первого канала – актриса Лариса Гузеева. Знаменитость соблюдала диету и ежедневно выполняла физические упражнения. Благодаря помощи врачей она стала выглядеть стройнее и моложе.

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