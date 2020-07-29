ВИДЕО ⟩ Кристина Асмус показала видео «оргазма» после расставания с мужем

Поклонники до сих пор гадают, что же могло послужить причиной краха некогда самой крепкой семьи в российском шоу-бизнесе. Артисты не комментируют ситуацию, чем только подогревают слухи о возможных изменах. Некоторые же уверены: все дело в эротической сцене фильма «Текст». Мол, Гарик тяжело переживал экранную страсть жены с Иваном Янковским.

Сама актриса к подобным сплетням относится с юмором. А сегодня и вовсе опубликовала ролик, который иронично подписала: «После развода оргазм только такой». В кадре 32-летняя актриса воспроизводит озвучивание постельной сцены, громко постанывая от «удовольствия».

Пользователи Сети оценили провокационный пост кумира. «Я просто ору. Это великолепно»; «Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что это слишком горячо», — восхищались они актерским мастерством Асмус.

Впрочем, были и те, кто отметил: теперь Кристина — заложница одного амплуа. А другие набросились на звезду с обвинениями: «Ну нет! Это уже пошлятина».

К слову, Гарик всегда поддерживал творческие эксперименты супруги. Он уверял, что между ними не было конфликтов из-за «Текста». А вот Асмус, не выдержав общественной травли, собиралась отказываться в дальнейшем от подобных ролей.

«Хватит с меня таких сцен, — негодовала она в разговоре с Юлии Морозовой. — Как мужу, Гарику будет неприятно от комментариев после подобных эпизодов. Да, возможно мне придется платить неустойку, но семья для меня важнее. Нет, меня не зацепило создание «Текста», меня не зацепила реакция публики. Меня зацепило восприятие меня. Меня раздражает эта борьба и доказательство себя в этой профессии, в этой жизни, среди своих коллег...»