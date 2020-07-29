Анна Седокова рассказала, как уводила баскетболиста Яниса Тимму из семьи

Анна Седокова очень долго искала любовь, раз за разом разочаровываясь в мужчинах. И все же Янис Тимма смог растопить ее сердце. Правда, поначалу звезда не могла ему довериться. Знакомство будущих влюбленных произошло совершенно случайно: Янис сразу понравился Анне, но она не хотела бросаться в омут страсти с головой.

«Я его не подпускала, но потом мы начали общаться в Сети. И вот эта переписка нас сблизила. Помню, как Янис позвал меня в кино. А я же гордая, не ответила ни да, ни нет. Он до последнего не знал, приеду я или нет. Я и сама не знала, приеду ли. В итоге, когда мы посмотрели первый фильм, то как-то сразу стали ближе. Тогда решили посмотреть еще одно кино. После этого мы уже не расставались», — призналась Седокова.

Но была одна загвоздка: Янис был женат, а сыну было всего несколько месяцев. Однако это не помешало любовникам начать строить отношения.

Янис Тимма и Анна Седокова ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Сейчас Тимма признается, что сразу почувствовал в Анне родную душу. «Такое бывает, что начинаешь общаться с человеком и сразу понимаешь, что знал его всю жизнь. У нас так с Аней было. Мы сразу нашли общий язык», — подчеркнул он.

В итоге Янис рассказал жене о своей новой любви. Вскоре об отношениях звезд стало известно и журналистам. Седокову тут же обвинили в том, что она разрушила чужую семью. Однако даже всеобщее давление не смогло разрушить отношения Анны и ее бойфренда.

Пока Тимма только учится нормально общаться с бывшей женой. Он сразу пообещал себе, что сохранит с экс-супругой хорошие отношения ради ребенка. «Сейчас еще сложно. С момента развода только год прошел, но я стараюсь ради ребенка», — рассказал спортсмен.