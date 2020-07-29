Гороскоп на 28 июля: у Раков сложный день, а от Весов потребуется определенной гибкости

Очень хорош день и с точки зрения семейных отношений. Укрепляются связи с близкими людьми, взаимопонимания становится полным. Влюбленные получать удовольствие от общения, если не станут строить долгосрочных планов, обсуждать вопросы, касающиеся отдаленного будущего, пишет Дворец.

Овен

Овны смогут значительно улучшить свое финансовое положение, заключив выгодные сделки или договорившись о сотрудничестве с новыми партнерами. Это подходящий день для начала семейного бизнеса, в развитии которого ваши целеустремленность и упорство сыграют решающую роль. Кроме того, сегодня можно выгодно продать вещи, которые вам больше не нужны.

День удачен для общения с родственниками, решения семейных проблем и отдыха в компании близких. Однако сейчас вы склонны переоценивать свои силы, браться за решение нескольких задач одновременно, что может в конце дня привести к переутомлению, раздражительности, повышенной конфликтности. Поберегите себя.

Телец

День связан с проблемами как в профессиональной сфере, так и в личной жизни, однако ситуация отнюдь не безвыходная. Сложившаяся ситуация требует от вас отказа от ставших привычными стереотипов, поиска новых путей. Опасно упорствовать в своих заблуждениях, пропускать мимо ушей советы людей, которые искренне желают вам добра. Это очень удачный день для поездок: новые впечатления будут вам очень полезны.

Тельцы, способные довольствоваться малым, в целом расценят этот день как позитивный, поскольку он позволит добиться некоторых целей, одержать скромные победы. Не упрекайте себя в неспособности реализовать все замыслы сразу: вскоре обстоятельства изменятся в лучшую для вас сторону.

Близнецы

День спокойный и позитивный, позволяющий достигать поставленных целей, не прилагая для этого значительных усилий. Особенно благосклонны звезды к Близнецам, чья сфера деятельности связана с общением, новыми знакомствами, проведением переговоров. Однако помните: вести пустые разговоры, сплетничать, распространять ложную информацию сегодня нельзя – это приведет к неприятностям.

Важно забыть об обидах, нанесенных родственниками: стремление вернуться к старым проблемам представляет определенную угрозу для семейных отношений. В целом же эмоциональный фон благоприятен, едва ли появится причина для серьезных переживаний.

Рак

День достаточно сложный с профессиональной точки зрения. Будьте готовы заняться решением сложных вопросов, взять на себя исправление чужих ошибок. Вас ожидают серьезные испытания, однако их преодоление станет для вас полезным уроком. Относитесь внимательно к любой информации, полученной в этот день: даже не слишком интересные сведения могут натолкнуть вас на интересную мысль.

Непросто найти общий язык с любимым человеком, сегодня вы едва ли сможете понять, в чем причина перемен в поведении вашей «половинки». Воздержитесь от желания давать непрошеные советы, делиться своим жизненным опытом – для этого момент сейчас не самый подходящий.

Лев